Hüsnü Gümüş Yazıyor: Ankara Marka Festivali

Ankara Marka Festivali'nin Yerli Malları Haftasında yapıldığını belirten Hüsnü Gümüş; “festival geçmişi ve geleceği bağlıyor. Yerli Malları Haftasının gündemdeki yerini Festivalde alması bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” dedi.