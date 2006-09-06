Hüsnü Gümüş Yazıyor: Ankara Marka Festivali

21 Aralık 2016 Çarşamba
- HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com/ Ankara
ANKARA MARKA FESTİVALİ
Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Ankara Marka Festivali '' ni değerlendirirken evrensel değer oluşturan rekabetçi üretim ve ekonomi anlayışının 1980 lerde yerleşmeye ve hızla gelişmeye başladığı ülkemizde, 3 gün boyunca sunumların hiçbirini kaçırmak istemediğimiz için seçmekte zorluk çekmiş olmamızı, etkinliğin Kutlanması gereken başarılarından biri olarak nitelemek istiyorum. Bilim Ağacının Gölgesinde: Geleceğe Dönüş
Festivalin bu başlık altındaki sonuçlarından biri de, İzmir İktisat Kongresi'nin (1935) Anadolu topraklarının dünya çapında değerler taşıyan gücünün değerlendirilmesinin Anadolu'da yetişen ürünlerin kendi bilim insanları ve girişimcilik ruhu ile tamamlanmasını öngören ekonomik kararların temeline ulaşmasıydı.
Bu ilkenin çeşitli şekillerde kararlara yansıyan uygulamalarından ve kararlarından biri de 1946 yılında “Yerli Malları Haftası '' olarak duyurulan; 1983 yılında adı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası '' olarak değiştirilen, 12 -18 ARALIK tarihlerinde kutlanan haftadır.
ATO'nun Kamu Alımlarında Yerli Malı Kullanımı (Offset) Çalışmaları ve Ankara Marka Festivali'nin bu haftaya rastlaması da bundan sonra Ankara Marka Festivali'nin geçmişi ve geleceğe bağlayan özelliği nedeniyle tamamlayıcı ve destekleyici bir karakter olarak da gündemdeki yerini daha iyi alması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Anadolu'daki gücün kendine yeterli olduğunu 1955 yılında Yerli Malı Haftası'nda ilk defa duyan ve doğruluğunu bu etkinlik sırasında bir kez daha yaşayan biri olarak duyduğum mutluluğu da ayrıca ifade etmek istiyorum. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31273 Girişimcilik Gücümüz
ATO'da yapılan bu etkinlikle o tarihlerde karar alanların ve benimseyenlerin torunlarının 80 yıl sonra kendilerini ifade edebildikleri bir ortam sağlanmıştır. Cumhuriyet ekonomisinin bundan sonraki yapısının çeşitli kaynaklardan ithal edilecek, yabancı kaynak isimli yönlendiricilere ihtiyaç olmadan kendi girişimcilik ruhunu ve uygulama gücünü yakalamış olduğunu ve en önemlisi bunu ifade edebilme aşamasına örnek olabilecek bir yerde olduğunu ifade edebilme gücünü bu toplantılar sırasında gördük, yaşamaktan mutlu olduk. Üniversiteler ve Yeni Kavramlar
Eğitim ve Teknoparklar açısından yüksek bir kapasiteye sahip olan Ankara'nın bu özelliği de Festivale yansımıştı. Başkent Üniversitesi'nin ve Atılım Üniversitesi'nin yakın ilgisini hocalarımızla paylaştık.
“Tüketici“ Kavramının “Türetici '' olarak geliştiği süreci, “Fijital Dönüşümü '' ve “Endüstri 4.0 '' ın yaşamımız yeniden düzenlenirken alacakları yerlerin tanımlandığı sunumlar bilgi zenginliği ile ayrıldığımız toplantılar oldu.
Gençler için yararlı ve güç veren sunumları ile Süreyya ÜZMEZ' i, Dijital Parners'den Tunç GÜNBEY'i ve Ekmeğin Serüveninde Mine ATAMAN'ı Türk Kahvesinde Fatih ARSLAN'ı büyük salonda sunumlarda geçmişten gelen izlenimlerini paylaşan değerli konuşmacıları izledik.
Katkı sağlayan tüm katılımcılara Teşekkürlerimi İsimlerin tümünü sayma fırsatı ve yeri bulamadığım için buraya aktarabildiğim değerli konuşmacılar üzerinden iletmek istedim. Ankara'ya Değer Katanlar
Son gün yapılan “Ankara'nın Markaları“ ödül töreninde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin de ödül alması kültürün Ankara'daki önemini bir kez daha tescil etmesi kadar üzerinde “Kendini Anadolu'nun dili ve kültürü ile İfade Edebilen Ulusal Turizm '' kavramları açısından da önemli bir gelişme olarak yorumlanmalıdır.
Bu ödülün Asırlık Geleneklerini Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesine başarı ile taşıyan ülkemizin 35 milyon iç turizm hedefine uygun olarak yeni gezginler hedefini de destekleyici bir ivme sağlayacağı düşüncesindeyim.
Ankara'nın gücünün dünya çapında tanıtımı açısından görevlendirilen yerel yönetimlerin bu öncü ve örnek teşebbüsünün yurt çapında vereceği sonuçların yer alacağı çalışmanın hizmetler ve yaratıcı ekonomilerin ulusal ekonomiye olabilecek katkılarını artıracağı kesindir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni sahip olduğu ödüller açısından zenginleştiren yöneticilerini ve dünya çapında değerli uzmanlarını da tekrar kutlamak gerekiyor. Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
6 EYLÜL 2006'da Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından ATO'da yapılan toplantıda Türkiye çapında geliştirilmesi ön görülen Kongre Turizmi çalışmaları kapsamında ATO bünyesinde oluşturulan, Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nu da gelecekte Ankara'ya marka değeri katacağı görüşündeyim.
ATO Meclis Üyesi ve Komisyon Başkanı Seçim AYDIN'la Hürriyet Gazetesi'nde “Turistin Not Defteri '' köşesinde dile getirdiği konuların ele alındığı sunumları Tanıtma Genel Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden katılan arkadaşlarımızla beraber izlemeye çalıştık.
Ankara'da ziyaretçi sayısının artırılması ile Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun bu çalışmalar kapsamına daha verimli hale gelebilmesi için yararlanılabilecek sonuçların elde edebilmesini sağlayacak çalışmaları, katkıları, izlenimlerimizi not ettik. Tüm Sektörler İçin
Katılmaktan mutlu olduğum bu konferansın gelecek dönemde Ankara'daki tüm sanat, sanayi, ticaret, teknoloji, eğitim ve hizmet sektörlerinin daha yakın ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Katılımların yeni düşünceler için var olan birikimlerin yeterli olduğunu gösterecek, sadece ortamı iyi okumaktan geçtiğini gösterecek izlenimler taşıdığını keşfetmek açısından güç vereceğini düşünüyorum. Özel Bir Yayınla Tamamlanmalı
Etkinlikleri haberlerin verileri ve katılımcı olarak izlenimlerimizle makale ve yorumlar halinde de iletmeyi amaçlayan yayın ilkelerimiz kapsamında Türkiye'nin ikinci büyük Ticaret Odası olan ATO'nun tarihi yapısı ve çalışma ilkeleri ile uyumlu toplantıları, seminerleri, sunumları ve haberleri turizm medyasına taşıyoruz. Ancak bu özel etkinliğin Sonuçlarının, konuşmaların, bildirilerin yer alacağı bir yayın bu Festivale paylaşım değerini daha da ilerilere taşıyacak bir nitelik katacaktır. Başarısı Gelecek İçin Ümit Verdi
Ülkenin üretim gücüne katkıda bulunan, tümü Ticaret Odalarına üye olan, 50 den fazla sektörün doğrudan etkilendiği, yüksek istihdam gücü sağlayan kültür ve turizm ekonomisi adına bu özel medyada paylaşan bir yayın organı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel BARAN ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutluyoruz. Turizmhaberleri.com
ailesi olarak Bize Anadolu'nun gücünün yüksek nitelikli bir etkinlikle aktarılmasını sağlayan Reklam, Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Sayın Zafer HACIOSMANOĞLU'na, Komisyon üyelerine, çalışanlarına, emeği ve hizmeti geçenlere teşekkürlerimizi; gelecek için başarı dileklerimizi iletiyoruz. Kaynak: turizmhaberleri.com