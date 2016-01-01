Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri açıklandı
“Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri”ne layık görülen isimler: Nesrin SİPAHİ (mûsikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Kurum), Y. Kenan IŞIK (tiyatro), D. Mehmet DOĞAN (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri)
21 Aralık 2016 Çarşamba
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği nce 1979 yılından beri her yıl verilmekte olan 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', bundan sonra “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri '' adıyla verilecek. Ödüller, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunanları devlet adına ödüllendirme amacını taşıyor.
Yönetmelikte belirtilen esaslara riayet edilen ödüller; Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema ve kütüphanecilik sahalarında ve diğer kültür ve sanat dallarında; eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma ve inceleme alanlarında ortaya koydukları üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl, yaşayan kişilere, topluluk veya kuruluşlara veriliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer ARISOY başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit YARDIM, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü A. Nejat BİRECİK in katılımlarıyla toplanan jüri, 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ne layık görülen isimleri belirledi.
Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Nesrin SİPAHİ (mûsikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Kurum), Y. Kenan IŞIK (tiyatro), D. Mehmet DOĞAN (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri) özel ödüllerin sahipleri olarak belirlendi. Ödüller, sahiplerine önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.
ÖDÜLLER:
Nesrin SİPAHİ, emsalsiz nüans ve genişlikteki ses tonu, kendine özgü kıvrak ve güçlü icrası, titiz ve incelikli repertuar seçimi, kadîm bir medeniyetin izdüşümünü yansıtan klasik eserleri ustalıkla seslendirmesi, zarif tavrı, örnek sanat yaşamı ile genç nesillere nezih bir emsal teşkil etmesi vasıfları ile ödüle değer görülürken; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ise bilimsel eserlerin estetik yönünü ve öğreticiliğini ortaya koymadaki yalın etkisi, bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile sahip olduğu etkileyici gücü, İslam dünyasının bilimler tarihindeki parlak başarılarını eserler ve belgeleriyle ortaya koyması, bilim tarihi açısından doğuyla batı arasında bir köprü niteliği taşıması ve bu yönleriyle gelecek kuşaklar için özendirici bir örnek teşkil etmesi özellikleri ile layık görüldü.
D. Mehmet Doğan, Türk dilinin doğru kullanımı üzerine ürettiği yol gösterici düşünceleri; üretken kalemiyle düşünce dünyası, kültür, ilim ve sanata dair çeşitli sorunlara kendine özgü getirdiği bakış açısı ve çözüm bekleyen konulara bilgece yaklaşımı ile ödülün sahibi oldu.
Cahit KOYTAK, duru, lirik, derinlikli, 'hikemî' şiirleri yanında, İngilizce'den ve Fransızca'dan yaptığı ustalıklı çeviriler yoluyla kazandırdığı özgün bakış açısı, kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan düşünce ve görüşlerini her dönemde cesaret, incelik ve tevazuyla ifade edebilmesiyle genç nesillere seçkin bir örnek teşkil etmesi nedeniyle ödüle değer görüldü.
Tiyatro sahasında ödüle değer görülen Y. Kenan IŞIK ise, rol aldığı ve yönettiği tiyatro eserlerinde sergilediği özenli ve üstün nitelikli icra, Türkçemizin kullanımında gösterdiği dikkat ve itina, toplumun tüm kesimlerince takdir görmüş bir oyuncu, yazar ve sunucu olarak kültür sahamıza sunduğu emsalsiz katkı, gülen yüzü ve örnek kişiliği ile uzun yıllar unutulmayacak ve genç nesillere emsal teşkil edecek sanatçı kişiliği ve zarafeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri nin sahipleri arasında yerini almıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanata seçkin eserleri ve örnek hayatları ile katkı sunan kişileri; üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları halkımız adına ödüllendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Kaynak: turizmhaberleri.com