Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri açıklandı

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri”ne layık görülen isimler: Nesrin SİPAHİ (mûsikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Kurum), Y. Kenan IŞIK (tiyatro), D. Mehmet DOĞAN (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri)