ŞEFİKA KUTLUER'in Sihirli Flütünden Barış Çağrısı

“Doğu Batı ile Buluşuyor” temasıyla bu yıl yedincisi gerçekleşen Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nden ülkemize ve tüm dünyaya barış, birlik ve sevgi mesajları verildi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- “Doğu Batı ile Buluşuyor '' temasıyla 2 Aralık'ta başlayan festival kapsamında, 19 Aralık Pazartesi günü Ankara'da ve 20 Aralık Salı günü ise İstanbul'da düzenlenen konserlerin sponsorluğunu üstlenen Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, Türkiye'de sanata destek olmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye'nin uluslararası üne sahip flüt sanataçısı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin sponsoru olmak Amadeus için gurur verici '' dedi.7. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin kapanış konserlerinde Sihirli Flüt unvanlı sanatçı Şefika Kutluer, hem Ankara'daki Nazım Hikmet Sanat Merkezi'nde hem de İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası ile birlikte sahne aldı. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen kapanış konserinde Kutluer, Şef Breiner'ın klasik müziğe barok tarzda uyarladığı tanınmış The Beatles ve Elvis Presley eserlerini yorumladı.Kutluer, John Lennon'ın Imagine parçası ile başladığı konserinde barış, birlik ve sevgi mesajları verdi. Programda ayrıca Breiner'ın “Beatles Concerto Grosso No.2 '' adlı eserinde; Beatles'ın “A Hard Day's Night '' , “Girl '' , “And I Love Her '' , “Paperback Writer '' ve “Help '' isimli parçalarına Vivaldi'nin Dört Mevsim keman konçertoları eşlik etti. Kutluer ayrıca, Breiner'ın Elvis Presley'in ünlü eserleri üzerine yazdığı “Flute Concerto Grosso No.2 '' ve “Concerto Grosso No.3 '' 'ü de Bilkent Yaylılar Orkestrası ile birlikte seslendirdi.