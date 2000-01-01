21 Aralık 2016 Çarşamba
- NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com
Sağlık sektörü paydaşları kadar seyahat acentaları da sağlık turizminin baş aktörlerinden.. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda açılan Sağlık Turizmi Bölümünde bu rolü üstlendi TÜRSAB. Ancak ben burada profesyonel anlamda ürün-fiyat kataloglarıyla çalışan, hastanelerle anlaşmalar yapan, sağlık turizmi kategorilerinde uzmanlaşan, yurtdışı-yurtiçi turizm fuarlarında tanıtımını sağlık turizmi üzerinden yapan, sağlık sektöründeki tüm gelişmeleri yakından takip eden seyahat acentalarından bahsediyorum. Ülkemizde bu kriterlere uyan kaç tane sağlık turizmi seyahat acentası var?. Kaç senedir bu alanda faaliyet göstermektedirler ?. Ne kadar sağlık turisti getirmişlerdir ve bu alandaki ciroları nedir? Hangi özel hastaneler ve kliniklerle anlaşma yapmışlardır? Sağlık turizmi yapan seyahat acentaları en fazla hangi alanlarda yoğunlaşmaktadır?.
Travel Turkey İzmir Fuarı'nda THTC ve TÜRSAB işbirliğinde ilk kez açılan Sağlık Turizmi Bölümündeki panellerde konuşmacı olarak seyahat acentalarının yer almaması, sağlık turizmi veya 3 yaş turizmi konulu kongrelerde turizmcilerin olmaması bu soruları düşündürdü bana. “Türkiye'de sağlık turizmi yapan kaç acenta var.. '' sorusunun yanıtını araştırmak üzere Türsab web sitesini incelediğimde bu soruyu 2015 yılında “Sağlık Turizmi İle İlgilenen Seyahat Acentalarından Bilgi Talebi '' başlığı ile TÜRSAB'ın üyelerine sorduğunu görmek şaşırtıcı oldu. Sağlık turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarına vergi indirimi ve vergi muafiyeti talep eden TÜRSAB'a, Türkiye genelinde sağlık turizmi konusunda kaç acentanın faaliyet gösterdiğini, bu alanda elde ettikleri yıllık geliri sormuş Maliye Bakanlığı. TÜRSAB'da hazırlıksız olduğundan üyelerinden bilgi istemiş Bakanlığa cevap verebilmek için. İlgili linki tıklayın: http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/onemli-duyurusaglik-turizmi-ile-ilgilenen-seyahat-acentalarindan-bilgi-talebi_13595.html
Bir soru diğerini getiriyor akıllara. Peki TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi'nde sağlık turizmi yapan kaç acenta var?. Sağlık turizmi ile ilgileniyorlar mı yoksa gerçek anlamda yapıyorlar mı? TÜRSAB, bir yıl önce sorduğu sağlık turizmi yapan acenta sayısını çıkarabildi mi?.. Tabloya buradan baktığımızda Seyahat acentalarının sağlık turizminin neresinde olduğu tartışmaya açılmalıdır. Sektörün sağlık turizminin fırsatlarına sırtını döndüklerini, gözlerini ve kulaklarını kapadıklarını söyleyebiliriz. Tek kelime ile ilgilenmiyorlar. Çünkü sağlıklı bir bilgilendirme ve eğitim ortamı yok. İşte önceki haberimiz: www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31274 THTC: TEŞVİK VE DESTEKLERDEN MEMNUNUZ…
Travel Turkey İzmir Fuarı'nda TÜRSAB ve THTC işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Bölümünde gerçekleştirilen panelde konuşan THTC Başkanı Emin Çakmak yıllardır sağlık turizminin gelişimi için koşturanlardan. Bu sene TÜRSAB çatısı altında yürütüyor faaliyetlerini. Özel sektör -STK başkanı olarak Ekonomi Bakanlığının, THY'nin destekleri ve Sağlık Bakanlığının reformlarından fevkalade mutlu olduğunu belirten THTC Başkanı Emin Çakmak; “Türkiye son 10 yılda sağlık alanında yaptığı reformlar ve yatırımlar sonucunda, sağlık turizminde ABD ve Almanya'dan sonra sayısal bakımından 5. Sırada, 5.6 milyar dolarlık gelir bakımından 3. sıraya oturdu. Ekonomi bakanlığı 2012 den bu yana sağlık turizmi kapsamında bizlere destek veriyor. Sağlık turizmi teşvikleri kapsamında Travel Turkey İzmir Fuarına gelen alım heyetlerinin bilet, konaklama ve ağırlanmaları karşılandı. Hükümetin bu alanda master planı yapması, sağlık turizmini daha ciddi ve etkin ele alması görüşlerine katılıyorum. Özel sektör ve devlet olarak başlatılan şehir hastaneleri dünyada örnek konumunda. 2017-2018 yılında 10 bin yeni yatak şehir hastanesi açılacak. Sağlık potansiyeli yatak kapasitesi, teknoloji, altyapı olarak bölgede lider konumda olacağız.. ''
dedi.
Panelde aldığımız notlar: EGE'DE TURİZM MASTER PLANI YOK...
Panele konuşmacı olarak katılan CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr Nurettin Demir; Muğla'nın sağlık Turizmi ve 3. Yaş turizminde merkez olabileceği bir projeden bahsetti. Hatırladığım kadarıyla kışın atıl durumda olan bölge otellerinde 3 yaş ve sağlık turizmi hedefleyen bu proje 2013 yılından beri gündeme geliyor; ancak henüz bir gelişme yok. Sağlık turizmi ve 3 yaş turizmini hayata geçirecek bu projenin neden başarılı olamadığı konusunu ise şöyle yanıtlıyor Prof. Dr. Demir: “Ege bölgesinde turizm master planı yok. O nedenle de ciddi bir yatırım yapılamıyor. İzmir'den ziyade Ege bölgesini içine alan master planı ve imar planlarının acilen yapılması gerekir. İlgili Bakanlıklar teşvikleri, yatırımların yerini belirlemeli. Bu altyapı hazırlandığında Avrupa'nın yaşlılarına 3.yaş yerleşim alanları, sağlık merkezleri, 3.yaş köyleri ile kurabiliriz..“
dedi . (Yıllardır Antalya otelleri için de aynı şeyleri söylüyoruz ama henüz dikkate alan yok. Çünkü turizmciler henüz bu altın fırsatın farkında değil.)
TEŞVİKLERLE İLGİLİ BİLGİ EKSİKLİĞİ...
Panelde Sağlık ve Ekonomi Bakanlığının teşvik ve desteklerine de birkaç cümle ile yer verildi. Özetlersek; Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil edilmiş markaların yurt dışında tescili korumasına ilişkin giderlerin yüzde 50 oranında yıllık en fazla 50 bin dolar desteği var. Kurum ve kuruluşlara Pazar araştırmaları için 200 bin dolara kadar destek veriliyor. Tercümanlık ve danışmanlık tanıtım desteği de var. Yurtdışına giden hastaların 1000 dolara kadar yol masrafını Ekonomi Bakanlığı karşılıyor. Bunların bilinmesi anlatılması lazım ancak Bakanlıklar, sektörel dernekler, birlikler ve basın; bu bilgileri sektöre ve kamuoyuna aktarmada yetersiz kalıyor.
SAĞLIK TURİZMİNDE TANIM VE TARİFLER....
E.Turizm Bakanlığı Müsteşarı S.Kamil Yüceoral sağlık turizminde tarifler ve tanımlarda sorun yaşandığına dikkat çekerek; '' Dünya sağlık örgütüne göre Sağlık kişinin bedenen ruhen sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sadece hastalıklardan korunma ve tedavi hali değildir sağlık. Bu bize 30 milyon turistin belki de 25 milyonu sağlık turisti olduğu sonucunu getirir.“ dedi. Sağlık turizminin Medikal turizm, Dental Turizm, Termal Turizm, Wellness Turizm, Sağlık için Spor Turizmi, Sağlıklı Beslenme Turizmi, Engelsiz Turizm, İleri Yaş Turizmi başlıklarıyla ele alan Yüceoral; Sağlıklı beslenme turizmi ile Gastronomi turizmi arasında henüz bağlantı kurulamadığını belirterek şunları söyledi: “Travel Turkey İzmir Fuarında Gastronomi kongresi var, sunumlardan hiçbiri bununla ilgili değil. İki konferans yan yana ama bağlantı kurulamamış. Tıpkı Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birbiri ile alakası olmaması gibi. Yıllar önce Sağlık turizmi Bakanlığı kurulmasını önermiştim. Şimdi yeni her iki bakanlık evlensin diye konuşuluyor. Bunu siyaseten söylemiyorum, kendi bakanlığım döneminde de aynı tavrı gördüğüm için Bakanlıklar birbiriyle maalesef iyi geçinemiyor. Ancak Başbakanlık seviyesinde bu işler toparlanıyor. ''
Dedi. DEĞİŞMEYEN EZBER: : DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMESİ LAZIM
500 milyon Avrupalının 125 milyonu yaşlı ve bu tablonun sadece yüzde 10'unun bölgemizde 12 ay konaklamasını sağladığımız takdirde ortalama 2000 euro aylık ile 300 milyar Euro yıllık getirisi olacağını belirten Yüceoral; halen bu hedef kitlenin İspanya, Yunanistan, İsviçre, İtalya, Fransa, Portekiz ve Bulgaristan ve Güney Kıbrıs'ı tercih ettiğini belirtti. Bugünkü turizm gelirlerinin üstünde bir rakam. “Peki neden yapamıyoruz '' sorunun yanıtı ise tüm yetkili cephelerde yıllardır hiç değişmiyor: “Bunun devlet politikası haline gelmesi lazım.! '' MEDİKAL TURİZMDE DÜŞÜŞ VAR…
Sağlık turizminin sadece medikal turizm olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Yüceoral; “Medikal turizmin düşüş içinde olduğu gerçeğini görelim. Çünkü ülkeler artık medikal turistlerini kaybetmemek için tedbirler alıyor. Fiyatlarımız o kadar ucuz değil. Seyahat acentası aracılığıyla gelen turistlere baktığımızda devlet turist ilişkileri görüyoruz.. Afrika Arap ülkeleri Asya açılımında yavaş kalıyoruz. Ve korkarım sadece medikal turizme yatırım yapmak çok kısa bir süre sonra hüsran getirebilir. Özel hastanelerimiz dışarıdan gelecek sağlık turistlerinin sayısı açısından sorun yaşayabilir.. ''
görüşlerine yer verdi. 10 YIL SONRA SAĞLIK TURİZMİ YENİ TRENDLER YARATACAK….
Teknolojisinin önümüzdeki 10 yıl içinde insan bünyesinde tüm hastalıkların oluşmamasını sağlayacak bir gelişme yaratacağını belirten Yüceoral; '' Genetik mühendisliği, DNA Rekombinnat , sibernetik, nanoteknoloji, membs gibi sistemler ile sağlık turizminin yapısında çok ciddi değişikliklere neden olacak ve bu alanda yeni trendler ortaya çıkaracaktır. '' Dedi. TÜRKİYE'DE JCI SAHİBİ 61 HASTANE VAR
İzmir MedikalPark Başhekim Yrd, Bülent Kiymir ise 2013-2014 dönemlerinde 16.730 sağlık turistine hizmet verdiklerini belirterek ülke olarak eksikliklerimizi şöyle sıraladı: '' Sağlık turizmi mevzuatı eksik. Sağlık turizmine yönelik sigorta sektöründe yetişmiş eleman eksikliği var. Devlet, stk, sektörler arası işbirliği henüz sağlanamadı. Orta ve yükseköğrenimde yabancı dil eğitimi sorunu, Tanıtım eksikliği. '' dedi. (Bu tespitler de yıllardır tüm kongre, çalıştay panellerde bıkmadan usanmadan tekrarlanıyor, değişen bir şeyler olmuyor.)
40 a yakın ülkeden gelen hastaların ortopedi, acil ve kardiolojide ilk üç sırayı oluşturduklarını belirten Kiymir; Almanya birinci Hollanda ikinci sırada. ülkelerindeki yükselen maliyetler, düşük hizmet, uzun bekleme süreleri bizi tercih etme nedenleri arasında. Akredite olan JCI sahibi 61 hastane var Türkiye'de. '' dedi. Bu en yüksek talep oranı zira dünyada 200 civarında JCI sahibi hastane varmış. Ancak en fazla JCI sahibi Hastanesi olmakla övünmekte haklı mıyız.. İşte bu sorunun yanıtı ve pek çok önemli konu başlığını bir sonraki yazımızda Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş'in açıklamalarında bulacağız. Kaynak: turizmhaberleri.com