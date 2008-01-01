Ege'den Üniversite ve STK işbirliğine örnek anlaşma

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi; Ege bölgesinde kapsamlı işbirliği anlaşması imzaladı. İşte örnek Protokol detayları.. Nilgün ATAR

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliğine en kapsamlı örnek protokol; Ege bölgesinde imzalanan anlaşma ile hayata geçirildi. Osmanlı Mezar Taşları üzerine yürüttüğü projelerle tanınanilearasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Kuşadası, İzmir ve Ege bölgesinde proje ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü; dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.Türk-İslam Medeniyetine ait dini, kültürel, sosyal ve tarihi miras konuları başta olmak üzere kapsamlı işbirliğini hedefleyen protokolde şu başlıklar yer alıyor:Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğine yol gösterici ve teşvik edici misyon üstlenen protokolün nihai hedefinde ise Kuşadası, İzmir, Aydın, Denizli ve tüm Ege Bölgesinde yaşayan tüm toplulukları Türk-İslam Medeniyeti konularında bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak, eğitmek, aydınlatmak ve ecdat eserlerini imkanlar ölçüsünde kayıt altına almak ve korumak“ maddeleri yer alıyor.2010 yılında kurulan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bugün 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile eğitim ve öğretim vermekte. Üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü, Türk-İslam Medeniyetine ait kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve bilimsel faaliyetlerle gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Adı, içeriği ve temsil ettiği dönem itibariyle Dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü esas olarak Orta Asya'dan Anadolu'ya yaklaşık 5000 yıllık bir dönemi inceleme ve araştırma sahası olarak kabul ediyor. Temelleri arkeoloji bilimine, sanata ve kültüre dayanan bölüm 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerini kabul ederek eğitim ve öğretim hayatına başladı.Son yıllarda STK'ların yapılanması ve potansiyelleri ile ilgili önemli ve doğru tespitlerin yer aldığı protokolde şu açıklamalara katılıyor, dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz:2011 yılında kurulan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ise Osmanlı Mezar taşları konulu AB projesindeki başarısı ile tanındı. Çalışmalara gazetemiz tarafından yakından takip edildi ve geniş yer verildi. Dernek çalışmaları protokolde şöyle özetleniyor:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği arasında imzalanan bu işbirliği protokolünün bir hedefi de diğer STK'lara bu konuda örnek ve öncü olmak, benzer işbirliklerinin yapılmasına vesile olmak.a) Kuşadası Tarihi Camileri-Türbeleri-Tekkeleri Projesib) Kuşadası Güvercinada İç Kale Düzenleme Projesic) Kuşadası Adalızade Mezarlığı Kültür Park Projesid) İzmir Türk-İslam Medeniyeti Kültür Rotası Projesie) Ege Bölgesi Türk Tamgaları ve Türk İzleri EnvanteriProjesif) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam MedeniyetiMezar Taşları Müzesig) Denizli Boyalı Camileri Envanteri Projesia) Kuşadası ilçesi ve köyleri dini ve tarihi alan taramalarıb) Ege Bölgesi Türk Tamgaları Taramalarıc) Ege Bölgesi Boyalı Camileri köy taramalarıd) Ege Bölgesi Türk-İslam Türbe ve Mezarlık taramalarıa) Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma seminerlerib) Türk-İslam Arkeolojisi Seminerleric) Kültür ve tarihi eserleri tanıtma toplantılarıd) Türk-İslam Mezar Taşları bilgilendirme faaliyetleria) Kuşadası Kültür Varlıkları Gezisib) Kuşadası merkez ilçe ve köyleri keşif gezileric) Derin Denizli Türk İzleri Keşif Gezilerid) Ege Bölgesi Türk Mezarlıkları Gezisie) Türk-İslam Arkeolojisi ile ilgili tematik gezilerProtokolün icrası sırasında işbirliği yapılması ve destek alınması düşünülen kurumlar1) Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu2) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü3) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fakülteleri ve Enstitüleri4) İzmir Valiliği5) İzmir Büyükşehir Belediyesi6) İzmir İlçe Belediyeleri7) İzmir Kalkınma Ajansı8) Güney Ege Kalkınma Ajansı9) İzmir Rehberler Odası10) Kuşadası Kaymakamlığı11) Kuşadası Belediyesi12) Kuşadası Ticaret Odası13) Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası14) Kuşadası Yerel Tarih Gurubu15) Aydın Rehberler Odası16) Kuşadası ve İzmir başta olmak üzere tüm diğer istekli Üniversiteler, Kamu Kurumları ve STK larSon çeyrek yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler fen bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de ayrıntıya inen branşlaşmayı gündeme getirmiş, bugüne kadar genel başlıklar altında değerlendirilen bilim alanları (örneğin “Arkeoloji '' yani eskinin bilimi), alt başlıkları ile ele alınarak çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya bürünmüştür. Bu bağlamda, Türk-İslam temelinden beslenen “Türk-İslam Arkeolojisi '' , sosyal bilimlerde insan ve insana dair olan kültürel birikimler ile ilgilenen bir bilim dalı olarak öne çıkmaktadır.İç Asya'daki Türk kültürüne ait bakiyeler, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılmış İslam kültürü ve Anadolu'nun Türk kültür ve medeniyetine ait yaklaşık 1000 yıllık tarihi geçmişi ve halen yaşayan kültürel birikimi Türk-İslam Arkeolojisi bölümüne oldukça zengin ve bakir bir çalışma sahası sunmaktadır. Bu nedenle bölümün öncelikli hedefi, Türk ve İslam kültüründen beslenen yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan bir medeniyetin; ortaya çıkışı, yayılışı ve diğer kültürlerle etkileşimi sonucu gelişen mimari, sanat ve kültürel birikimlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin tekrar gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.Asya'dan-Anadolu'ya, Afrika'dan-Avrupa'ya kadar sınırları net olarak çizilebilen bir alanda temsil imkanı bulan ve bu yönü ile kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan Türk kültürü kuşkusuz Anadolu'da kemale ermiştir. Anadolu başta olmak üzere yukarıda ifade edilen geniş coğrafyada somut ve somut olmayan kültür varlıkları ile hala birçok bilinmezi barındıran Türk kültürü ve sanatı Türk-İslam Arkeolojisi bölümünün hem kapsamı hem de var olma sebebidir.Türk-İslam Arkeolojisi bölümünün amacı; geçmişte ve halen var olduğu bölgelerde olmak üzere Türklere ait bakiyeleri, analitik düşünce ve bilimsel bir bakış açısıyla ortaya çıkarmak, değerlendirmek, tanıtmak, sahip çıkmak ve geleceğe aktarmak olarak özetlenebilir. En önemli misyonumuz ise gerek arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış, gerekse halen ayakta olan ve yaşayan kültür varlıklarının korunması konusunda bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirerek koruma bilincini yükseltmektir. Güçlü bir toplum olmanın yolu kuşkusuz toplumsal hafızanın diri tutulmasına ve geleneklerin yaşatılmasına bağlıdır. Kültür mirasımıza sahip çıkmak adına omuzlarımızdaki bu önemli sorumluluğun bilincindeyiz.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü bir Lisans programı olup bu alanda ülkemizde ve dünyada bir ilktir. Halen lisans, yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere 3 ayrı programda öğretime devam eden bölümümüz konusu ve kapsamı gereği yenilikçi yönü ile öne çıkmaktadır. Öğrencilerimiz teorik bilginin yanı sıra kazı çalışmaları ile pratik yapma imkanı bulurken aynı zamanda bölümümüz bünyesinde kurulan Türk-İslam Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarında uygulama yapma şansına sahiptir.