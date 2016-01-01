Yusuf Yavuz yazıyor: 900 milyon Euro nereye gitti

Dünya çapında 9 EXPO'da denetleme yaptığını belirten Osman Bağdatlıoğlu, Antalya EXPO 2016 için 75 milyon Euro bütçe belirlendiğini ancak 900 milyon Euro harcandığı ANSİAD toplantısında açıkladı. Yusuf Yavuz bildiriyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Tartışmaların gölgesinde sona eren Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Antalya EXPO 2016 için harcanan rakam iş adamlarını da isyan ettirdi… 22 Nisan'da görkemli törenlerle açılan ancak 30 Ekim'de tartışmaların gölgesinde sona eren Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Antalya EXPO 2016 için 75 milyon Euro bütçe belirlendiğini ancak 900 milyon Euro harcandığı ortaya çıktı.Orta Anadolu Süs Bitklileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, ANSİAD üyelerine EXPO hakkında çarpıcı bilgiler aktardı. Aynı zamanda EXPO'da Yürütme Konseyi Üyesi ve Denetçisi olarak görev üstlenen Bağdatlıoğlu, devlet, özel sektör ve sponsorluk desteğiyle ayrılan 75 milyon Euro'luk bütçenin iç alanda ve yapılan aktivitelerle 800-900 milyon Euro'ya çıktığını belirterek, “Türkiye'de bunun hesabı da verilmiyor. Hiçbir EXPO'da konser yoktur. Ben dünya çapında 9 EXPO'da denetmeleri yaptım. Konser bir açılışta bir kapanışta olurdu. Antalya'da 100-150 tane konser yapıldı. EXPO'lar seyirci toplamak için değil, kültürleri birleştirmek içindir '' diye konuştu.Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) aylık kahvaltılı toplantısının konuğu olan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, iş insanlarına Antalya'da gerçekleştirilen EXPO 2016 ve kesme çiçek sektörünün durumu hakkında bilgi verdi. Antalya Akra Barut Otel'de düzenlenen kahvaltıya, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ANSİAD Üyesi iş insanları katıldı. ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan Başkanlığında yapılan toplantıda, EXPO 2016 alanı ve projeleri konuşuldu.'ÜLKENİN BÜTÇESİNDEN ÇOK BÜYÜK PARALAR GİTTİ'EXPO 2016 için 2008 yılında olaya ilk adımlarını attıklarında bütün şehri saran bir olay haline geldiğini kaydeden Osman Bağdatlıoğlu, “Bizim 2008 yılında bu olaya ilk adımımızı attığımız zamanki düşüncelerimizi, neyle başladık, bütçesi neydi bu olayın ve nasıl bir hareketle planlandı bunu anlatmak gerekiyor. Bütçesi anlamında bakıldığında son dakika yapılan harcamaları da göz önünde bulundurarak bunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Ülkenin bütçesinden çok büyük paralar gitti. Başlangıç şuydu, 2008'deki ilk konuşmam 100 ülke olacak, 8 milyon ziyaretçi olacak, 20 bin aktivite olacak. Bu 2008 yılında söylenen bir olaydı. 2008 yılında konuşulan olay, son dakikaya kadar aynı şekilde konuşuldu '' dedi.'BASIN VE DEVLET ADAMLARI BAŞLARKEN BİZİ UYARMIŞLARDI'Ulusal ve uluslararası camiadan uyarılar aldıklarını belirten Bağdatlıoğlu, “Biz başlarken bizi uyarmıştı ulusal ve uluslararası basın olsun, devlet adamları olsun. Bu işin bu şekilde başlayacağını fakat daha sonra farklı boyutlara ulaşacağını. Ama biz bunları bilerek girmiştik ve Antalya'da ortada hiçbir şey yokken bir katma değer kazandırmak istiyorduk olaya. Burada EXPO kötü oldu demiyorum, EXPO olması gereken bir olaydı ancak diğer ülkeler neler yapmış EXPO'da, izlenebilirliği ne olmuş, ne olup bittiğini kimse bunu sormuyor bize '' dedi.'İLK BÜTÇE 75 MİLYON EORU'YDU, 900 MİLYON EURO'YA ÇIKTI'2008-2010 yıllarında ilk bütçenin 75 milyon Euro olduğunu kaydeden Bağdatlıoğlu, “Tek tek aylara kadar yapılmış, veriler ortaya koyulmuş bir bütçeydi hazırladığımız. Yerel kaynaklardan 25 milyon Euro, sponsorluktan 20 milyon, devletten de 30 milyon Euro'luk bir bütçeyle hazırlandık. Dünya, EXPO'larını bu şekilde yapan bir pozisyondaydı. Ve biz bu parayı da nasıl bulacağız diye de 1 yıl kaybettik. Çünkü o zamanki Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize, bu paranın yarısını siz çıkartın, biz o şekilde başlayabiliriz dedi. Bugünkü bütçeyi biliyor muyuz? Sadece iç alanda ve aktivitelerde yapılan 800-900 milyon Euro. Yani 75 milyon Euro'yla başlayıp projesi kabul ettirilen bir olay, 10 katı bir pozisyonla ortaya çıkıyor. Ve kimse de Türkiye'de şunu sormuyor, siz şu parayla bütçe koydunuz da buna çıktı denilmiyor. Türkiye'de bunun hesabı da verilmiyor. Bir projeye başlarken bütçeyi küçük gösterirsiniz sonra kendi kendine büyüyor Türkiye'de '' diye konuştu.'HOLLANDA EXPO'DAN 10 MİLYON EURO GELİR SAĞLADI'Antalya EXPO'su için aylık analizler ve raporlar hazırladıklarını kaydeden Bağdatlıoğlu, “Yaklaşık 500 bin kilometre yol yaptık bu dönem içinde. 5 milyon turist gelecek, 2 milyon yabancı turist ziyaret edecek şeklinde detaylı çalışmalar yapmıştık. Diğer EXPO'larda, örneğin Hollanda EXPO'su, Tayland EXPO'su kar amaçlı yapılan EXPO'lardır. Bugün Hollanda'da yapılan EXPO yaklaşık 200 milyon Euro'luk bir EXPO'dur ve 210 milyon Euro da gelir sağlamıştır. Yani 10 milyon gelir kaynağı yaratmıştır aynı zamanda '' dedi.'BİZE BAKILDIĞINDA GELİR KAYNAĞI NEREDEN BİLMİYORUM'Antalya EXPO 2016'da harcanan paranın gelirine değinen Bağdatlıoğlu, “Bize bakıldığında, bu para harcandığı zamanda gelir kaynağı nereden onu da biliyorum, çünkü benim uluslararası yönetim kurulunda bulunduğum kuruluşa gelire göre bir para ödenmesi gerekiyor. Şu anda oraya 40 bin lira gibi bir para ödeniyor. 4 milyon ziyaretçiye göre az bir gelir söz konusu '' dedi.'HİÇBİR EXPO'DA KONSER YOKTUR'2008'de 6 aylık süreçte 20 bin aktivite planı yaptıklarını belirten Osman Bağdatlıoğlu, “20 bin aktivite yapıldı fakat hiçbir EXPO'da konser yoktur. Çünkü EXPO'lar kültürleri birleştiren ülkelerin birlikte hareket ettiği ve yerel halkla birlikte hareket edilen organizasyonlardır. Burada ben 9 tane dünya çapında EXPO'nun denetlemelerini yaptım. Konser bir açılışta bir de kapanışta olurdu, Antalya EXPO'da 100-150 tane konser yapıldı. Tabi bu da seyirci anlamında oldu fakat EXPO'lar seyirci toplamak için değildir, aslında olay kültürleri birleştirmektir '' diye konuştu.EXPO'NUN ISPARTA'YI DA OLUMLU ETKİLEMESİNİ HEDEFLEMİŞTİK2008 yılında Antalya EXPO'su için 2016 hedeflerinin olduğunu belirten Bağdatlıoğlu, “Biz 2008'de demişiz ki, 2016 yılında Türk ekonomisine saplayacağı katkılar içerisinde, tüm bu gelişmeler hem Antalya hem de hinterlantında bulunan Isparta ilini olumlu şekilde etkileyecek, bu bölgelerde var olan kış turizmi büyük bir ivme kazanacak, tesisleşme ve altyapı faaliyetleri hızlanacaktır. Herhalde kış turizmine etkisi olmamıştır diye düşünüyorum '' dedi.'TÜRKİYE'YE BİR EXPO DAHA GELİYOR, BUNLARI BİLMEK GEREK'Konuşmasında, istihdam alanları oluşturma hedeflerinin olduğuna da değinen Bağdatlıoğlu, “Bu istihdam oluştu çünkü 7 bin kişi çalıştı Antalya EXPO'da. Aslında tam bir kriz anında, önemli bir sayı bence. Ve yaşanılan süreç çerçevesinde bölgenin refah seviyesini bugün olduğundan daha yüksek yerlere ulaşacaktır dedik. Bunları kötülemek anlamında söylemiyorum, ancak bir etki analizinin de yapılması gerekiyor. Şu anda Hatay EXPO yapıyor, onun denetlemesini yapıyoruz, 2021 yılında oylamadan geçecek, şu anda bütün hazırlıklarını yapıyorlar. Türkiye'ye bir EXPO daha geliyor. Bunların hepsini bilmeleri gerekiyor ki, yollarını öğrenebilmek açısından önemli görüyorum. Çünkü, Botanik EXPO dediğimiz zaman dünyada bütün çevreleri ilgilendiren en önemli EXPO pozisyonuna ulaşıyor '' ifadelerini kullandı.İTALYA'YA 200 MİLYON EURO GELİRDünya EXPO'larından örnekler de veren Bağdatlıoğlu, “Dışarıdan bakıldığında bir Elton John geliyor şehre, bu reklam anlamında güzel bir görüntü yarattı dışarıda. Dünyada konjonktürel pozisyonda kötü bir dönemden geçtik, birçok krizin yaşandığı dönemde, bir farklılık yarattı şehre. İtalya, Milano'da yapılan Word EXPO'da 40 milyonun üzerinde bir ziyaretçiyle karşılaştılar ve beklentilerinin çok üzerinden bir gelir kaynağı sağladı İtalya'ya. Yanılmıyorsam da 200 milyon Euro'da bir kazanç sağladılar. Milano kış turizminde önemli bir noktada değil ve yaz döneminde daha çok turist çekerken, çıkarttıkları istatistiklere göre, EXPO'dan sonra yüzde 25 oranında bir turist artışı sağlamışlar ve kış turizmine yansımış bu durum. Oteller değerlerini yüzde 25 oranında artırmışlar ve EXPO kalkmasına rağmen inanılmaz bir katkı sağlamış. İşte EXPO bu, yani şehrinize miras bırakıyor ve adıyla birlikte şehriniz anılır hale geliyor. Bunun üzerine de Bologna'da B1 EXPO'su yapmaya karar veriyorlar '' dedi.'ÇİN 45 MİLYAR DOLAR HARCADI, 70 MİLYON ZİYARETÇİ ALDI'Bağdatlıoğlu, “Bunun bir diğer örneği Çin, Şanghay. 45 milyar dolar harcamış EXPO altyapısı için. 1 yıl içinde 420 kilometre metro yapılmış, 70 milyon ziyaretçi almış ve 246 katılımcı sağlamış. Çin'de turist sayısında yüzde 31 artış olmuş, EXPO sayesinde gayri safi milli hasılada yüzde 5 artış olmuş, EXPO'nun açık olduğu ilk 3 ayda yabancı yatırım yüzde 58 artmış. Bölgenin kalkınması 5 yıl daha ileriye gitmiş '' diye konuştu.'İSPANYA EXPO 42.5 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞTI'Dünya EXPO'larının şehre ciddi bir ivme kazandırdığını belirten Bağdatlıoğlu, “İspanya'da 5 milyon ziyaretçi toplayabilir miyiz denilerek yapılan bir EXPO projesiymiş Sevilla. 5 bin hedef koyduğu EXPO 42.5 milyon kişiye ulaşmış. 110 ülke, 15 uluslararası pavyonla, 74 devlet başkanı ve 2-3 bakan tarafından ziyaret edilmiş. 1 günde 625 bin kişiyle rekor katılıma ulaşmış. 5 milyon 325 bin kişiyle en fazla ziyaretçi Japonya pavyonuna çekilmiş, 42 bin araçlık otopark alanı oluşturulmuş daha sonrasında. 32 bin kişi istihdam edilmiş. İspanyanın uluslararası imajı güçlenmiş ve uluslararası bağlantılar kurulma imkanı artmış, bölgesel kalkınmaya ve turizm potansiyeline katkı. Yeni otoyol ve tren bağlantıları oluşturulmuş, on yeni köprü yapılmış. Son bir örnekte 3 ay süren Tayland Botanik EXPO'su. 90 hektarlık alanda yapılan ve 3 ay süren bir EXPO. 4 milyon ziyaretçi toplamış. Tayland'ın Çiyan kentinde yapılan organizasyon, en kuzeyde ve uçak haricinde bir araçla gidilemez bu bölgeye. Organizasyon için harcanan160 milyon dolar ve 3 aylık süreçte 1 milyar dolar üzerinde kazanç sağlanmış '' ifadelerini kullandı.'ŞİMDİ DÖNÜP ORGANİZASYONUMUZA BAKMAMIZ LAZIM'EXPO'ların ülke imajlarına katkı sağladığını belirten Bağdatlıoğlu, “Bunun yanında sosyal anlamda, istihdam ve gelir anlamında katkı sağlayan bir uygulama. Tabii bu işletime, uygulamaya ve şehrin içindeki paydaşların birlikte hareket etmesiyle ilgili bir olay. Şimdi dönüp bizim organizasyonumuza bakmak lazım, web sayfası, Facebook'u ye ya Twitter'ı kaç kez işlendi. Bunları ileride yapmamız gereken organizasyonlarda neler yapmamız gerektiğini görmek açısından söylüyorum '' sözleriyle konuşmasını tamamladı.SAFİYE-FAİK İKİLİSİNDEN İBRAHİM ERKAL'A KONSER PATLAMASIEXPO alanına ziyaretçi çekmek amacıyla yapılan ve eleştiri konusu olan konserlerde Tarkan'dan Teoman'a pek çok ünlü Türk şarkıcı seyirci karşısında çıkarken, Mustafa Ceceli, İbrahim Erkal, Sami Özer, Yavuz Bingöl ve Safiye-Faik ikilisi gibi isimler de konser verdi. Dünyaca ünlü grup ve solistlerin de konserlerine sahne olan EXPO'da hedeflenen 8 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılamazken, bu rakam 4 milyon seviyesinde kaldı.