Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın öyküsü Islak Çarıklar'da

Deliorman'da doğdu, Kurtdere'de büyüdü, dünyayı devirdi.. Sırtı yere gelmeyen Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın öyküsü 22 Aralık Çarşamba günü Kanal V'de Islak Çarıklar Programında yayınlandı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Gazeteci Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Toprağın hafızası Islak Çarıklar;bu hafta Türk güreş tarihinin unutulmaz pehlivanı Kurtdereli Mehmet'in öyküsü ile ekranlara geldi.Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunu Kıymet Çankaya'nın eşi Osman Çankaya'nın anlattığı çarpıcı öyküler eşliğinde cihan Pehlivanımızı bir kez daha andık.148 kiloluk Kurtdereli Mehmet, Amerikalı ağır siklet boksörünü tek yumrukla nasıl nakavt etti? Atatürk Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı özel mektupta neler söyledi? Deliorman'dan Kurtdere'ye uzanan göç öyküsünün ardında neler yatıyordu? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası Islak Çarıklar'da izleyiciyle buluştu.Gazeteci Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Islak Çarıklar, her hafta Çarşamba akşamı saat: 20:00'de Kanal V ekranlarında yayınlanıyor.