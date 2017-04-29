Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik; Heritage İstanbul'da
Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik teknolojilerini tek bir çatıda buluşturan HERITAGE İSTANBUL; 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.
23 Aralık 2016 Cuma
- Geçtiğimiz yıl 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan HERITAGE İSTANBUL Fuarı & Konferansı, 2017 de uluslararası platforma da açılıyor. Türkiye'nin kültürel miras varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kamu personeli akademisyenler, kurum ve kuruluşlar ile sektörle ilgili tedarikçiler bu fuarda bir araya gelecek. Etkinlikte ayrıca dünyaca ünlü konukların ağırlanacağı konferanslarda, sektörün gelecek vizyonuna yönelik sunumlar yer alacak.
2017 organizasyonunda ayrıca, adı geçen sektörler için profesyonellere yönelik yerli ve yabancı duayenlerin vereceği çeşitli workshoplar; sektörel kalkınmanın amaçlandığı bu ortamda firmaları, devlet kurumları ve yerel yönetimlerle bir araya getirmesi amaçlanan online randevu sistemiyle hayata geçecek. B2B-business platform, yurt içi ve yurtdışından gelen konuklarla bire bir görüşme olanakları sağlayacak.
“HERITAGE İSTANBUL '' yine bu yıl sektöre yeni yollar açmak ve yeni alanlar yaratmak adına düzenleniyor. organizasyonun Danışma kurulunda ise Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Dünya Müzeler Konseyi - ICOM Başkanı Suay Aksoy, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Olgun ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları başkanı Nezih Başgelen yer alıyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com