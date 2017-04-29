Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik; Heritage İstanbul'da

Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik teknolojilerini tek bir çatıda buluşturan HERITAGE İSTANBUL; 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.