Akademik Turizm Bülteni Ocak sayısı yayında

Akademik Turizm Bülteni 18 yaşında… Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından hazırlanan bültenin Ocak 2017 sayısı yayınlandı..

- HABERLERAnatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in yeni sayısı çıktıpublic2Francis and Taylor yayıncılık firması tarafından yayımlanan Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research dergisinin yeni sayısı (27/4, 2016) yayımlandı. Derginin yeni sayısında 11 araştırma makalesi, üç araştırma notu, beş konferans notu, altı kitap değerlendirmesi ve altı akademisyerinin portresine ilişkin yazılar yer alıyor.11. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Ürgüp'te yapıldıTurizm sektöründeki yaşanılan krizi ve kriz yönetimini Kapadokya bölgesi özelinde incelemek ve olası çözümleri tartışmak amacıyla Ürgüp Dinler otelde bir Arama Konferansı düzenlendi. 11. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı kapsamında düzenlenen toplantı Kapadokya Meslek Yüksekokulu ile Anatolia Turizm Akademisi işbirliğinde yapıldı. 9-10 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya çoğunluğu Kapadokyalı turizmciler olmak üzere turizm sektöründen ve üniversitelerden 45 kişi katıldı. Toplantı sonrasında şu sonuçlara ulaşıldı: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılsın, sektör Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı altında yönetilsin', 'İmajı düzeltmeye yönelik tanıtım ile yurtdışı fuarlara katılıma ağırlık verilsin', 'Yeni bulunan yer altı şehirlerine dizi filmlerde yer verilsin, yabancı ülkelerin televizyon kanallarında oynatılsın', 'Yeni pazarların talep ve beklentileri doğrultusunda ürün çeşitlemesine gidilsin', ' Vadilerin doğal dokusunu bozan ATV lerin kullanımı yasal sınırlara çekilsin', ' Bölgede nem oranını artırıp doğal oluşumları aşındıran HES lerin işlevine son verilsin', 'Tanıtımlarda dijital medyanın sunduğu tüm imkanlar daha etkin kullanılsın', 'Kurumlar arası iletişimi hızlandıracak Kapadokya Turizm Konseyi kurulsun', 'Halkın turizm konusunda bilgilendirilmesi konusunda muhtarlarla işbirliği yapılsın' ve ' STK lar bölgenin tarihi, kültürü ve coğrafyası tanıtıcı etkinliklerini arttırsın'.Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde üç konferansAnadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak Anatolia Turizm Akademisi Konferansları kapsamında Erciyes Üniversitesi Turim Fakültesi'nde üç konferans verdi. 6 Aralık 2016 tarihinde Turizm Fakültesi'nde 'Turizmde Sözlü Tarih Araştırmaları ve Kayseri'nin Eski Lokanta, Otel ve Pastane Gibi İşletmelerinin Tarihini Yazmak' ve 7 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen konferanslarda ise 'Bilimsel Çalışmaların Raporlanması' ve 'Dergilere makalelerin önerilmesi öncesinde nelere dikkat edilmeli' konuları işlendi.8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'na başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor2016-logoAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Turizm Yarışması'na eser ile katılım tarihi 31 Aralık 2016 tarihinde sona eriyor. Teması 'Turizmin Geleceği' olarak belirlenen Yarışmaya 'Yetişkinler' ve 'Gençer' olmak üzere iki farklı kategoride eserler gönderilebiliyor.Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde turizm karikatürleri sergisieuAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Yarışması'nın sergisi 6-8 Aralık 2016 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde açıldı.Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi konferanslarıimagesProf. Dr. Metin Kozak 23 Aralık 2016, Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi'nde 'Ulusaldan Uluslararasına Makale, Bildiri ve Kitap Yayımı Konusunda Kavram Karışıklığı: Sorunlar ve Öneriler' başlıklı bir konferans sunuyor.'Glutensiz Beslenmeye Hayat Ver' konulu eğitim projesiemu-dau-logoDoğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi ile birlikte 'Glutensiz Beslenmeye Hayat Ver' eğitim projesiyle glutensiz modele çevirdiğim Anadolu mutfağının yerel lezzetlerini KKTC'ye taşıyor. İlki 19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte söyleşi ve workshop'un yanı sıra gastronomi bölümü öğrencilerine yönelik workshop eğitimleri de yapılıyor.Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda turizm karikatürleri sergisiAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Yarışması'nın sergisi 8-10 Aralık 2016 tarihleinde Kocamustafapaşa/Ürgüp'te, Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda açıldı.Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiKapadokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen 'Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği' 1 Aralık 2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması sergileriAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Yarışması'nın sergileri Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen üç sergi ile devam etti.Anatolia Turizm Akademisi Konferansları devam ediyorAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in bir üst oluşumu olan Anatolia Turizm Akademisi'nin Konferansları, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen beş konferans ile devam etti.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 20 Aralık 2016 Tarihli ve 29924 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)Açıklama: 'Tamamlanan Tez Calişmalari' ve 'Devam Eden Tez Calişmaları' bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜÇLÜ NERGİZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı 'hguclu@anadolu.edu.tr' adresine göndermenizi bekliyoruz.Nil SONUÇSürdürülebilir Turizm Kapsamında Sosyal Turizm: İzmir ÖrneğiDoktora Teziİzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDanışman: Prof. Dr. Saime ORALKabul Tarihi: Ağustos 2016GÖREVE / UNVANA ATANMAYrd. Doç. Dr. Ahmet VATAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı görevlerine atandı.