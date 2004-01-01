Corendon: Yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz

Corendon Turizm Grubu YK Başkanı Yıldıray Karaer; 2017 sezonu hedeflerini açıkladı.2017'de yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satacaklarını belirten Karaer; konaklama ve havayolu projelerini aktardı..