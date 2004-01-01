Corendon: Yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz
Corendon Turizm Grubu YK Başkanı Yıldıray Karaer; 2017 sezonu hedeflerini açıkladı.2017'de yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satacaklarını belirten Karaer; konaklama ve havayolu projelerini aktardı..
23 Aralık 2016 Cuma
- Yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Turizm sektöründeki küçülmeye rağmen bu yıl olduğu gibi 2017 de de daha fazla yatırım yapmaya, Avrupa da yeni oteller açmaya ve Corendon Airlines filosunu yen nesil uçaklarla büyütmeye devam edeceğiz '' dedi.
Grand Park Lara da düzenlenen Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısında 2017 yatırımlarını ve hedeflerini paylaşan
Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, yaşanan olumsuz gelişmelerin geçtiğimiz sezona olan etkilerinin ana pazarları Hollanda ve Belçika da da yoğun bir şekilde hissedilmesine ve geçen sene pazarın yüzde 40 gerilemesine rağmen bu seneden umutlu olduklarını belirtti.
2017 rezervasyonları incelendiğinde turistlerin Türkiye ye geri dönüş eğiliminde olduğunu gözlemlediklerini belirten Karaer; “Bugün İspanya ve Portekiz son iki senedeki turizm patlamasının etkisiyle fiyatlarını hayli artırdı. Türkiye de ise düşük fiyat ve yüksek kalitede bir hizmet politikası var. Öte yandan Türkiye nin müşteri yorumları diğer tüm destinasyonlara göre daha yüksek. Kasım ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe başladı. Corendon olarak hedefimiz 2017 de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak. '' şeklinde konuştu.
Amsterdam a bir yeni yeni yatırım daha!
2016 sezonunda yeni otellerle oda kapasitesini 2 bin 700 ün üzerine çıkardıklarını belirten Karaer; 'son yatırımımız İbiza daki Marble Stella Maris ve İspanya daki Marble Ama Andalucia ile Avrupa daki büyüme stratejimize devam ediyoruz. Hollanda nın en ünlü binalarının birinde 2018 te açılacak otel kompleksinin projesi devam ediyor. Bundan sonra karşımıza yurtiçinde ve yurt dışında çıkacak diğer alternatifleri de değerlendirmeye devam edeceğiz.' dedi.
Yeni nesil uçaklarla filosunu büyütüyor
Almanya, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri gibi destinasyonlarda ismini Türkiye ile özdeşleştiren ve taşıdığı turist sayısı ile Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayan Corendon Airlines in hedefleri hakkında da bilgi verildi.
Geçtiğimiz günlerde 100 bininci kez havalanan ve yılda 2,5 milyon yolcu taşıyan uluslararası charter havayolu Corendon un 14 uçaklık filosuna 2017 yılının nisan ayında bir adet yeni nesil bir Boeing 737-800 daha katılacağını söyleyen Yıldıray Karaer, “2004 yılında iki uçakla kurulan Corendon Airlines, yıllar içerisinde Avrupa ve Asya nın en büyük tur operatörleri ile çalışarak 40 tan fazla ülkede 170 havalimanına ulaşan uluslararası turistik havayolu konumuna yükseldi. Bugün, Türkiye turizminin içinde bulunduğu sıkıntılı sezona rağmen önümüzdeki sezon koltuk arzını artıracağız. En önem verdiğimiz pazarlardan Almanya da 2016 da 325 bin olan koltuk arzımızı ise 2017 için 430 bine çıkardık '' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com