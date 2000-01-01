3. Yaş Turizminde Hedefimiz Avrupa Pazarı olmalı...
Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamındaki Sağlık Turizmi panelinde hedef belirleyen ve yol gösteren konuşmalarıyla dikkat çekti. İşte önemli başlıklar....Nilgün ATAR
23 Aralık 2016 Cuma
- NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com
Uzun yıllardır Türkiye'de sağlık turizmi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden… Hem sıkı bir sivil toplumcu hem de başarılı bir iş adamı. Dört senedir düzenlediği Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi ise belgeseller, araştırma raporları, yarışmalar, hızla açıklanan sonuç bildirgeleri ve organizasyondaki farklı çizgisiyle gündeme geliyor. Özetle kuru bilgiler aktaran, hiçbir sonuca ulaşmayan ve kısa sürede unutulan kongrelerden değil... Medikal Turizm Derneği Başkanı ve Flavius Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Turizmi panelinde de konuşmasıyla yılların birikimini gözler önüne serdi.
NEDEN YAŞLI BAKIMI VE 3. YAŞ TURİZMİ..?
3.Yaş Turizminin geliştirilmesi için bu alana odaklandıklarını açıklayan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; “19 sene önce tıp turizmini ilk konuştuğumuzda herkes bize gülmüştü ama günümüzde belli bir noktaya geldi. Fakat sonra Türkiye'de tıp turizminin tıkanmaya başladığını görerek özellikle ileri yaş turizminin ülkemizdeki potansiyelini gündeme getirdik. Çünkü ileri yaşlardaki insanları bugün ülkemizde misafir ettiğimiz takdirde onların sağlık sorunlarını da karşılayarak bir taşla birçok kuş vuracağımız için biz şu anda ileri yaş turizmi konusunda çalışıyoruz “
sözleriyle özetliyor bu alanda giderek hızlanan yolculuğunu…. ALTIN MADENİ KADAR KIYMETLİ BİR PAZAR… '' Yaşlılık geleceğin korkulan bir parçası haline geldi, bugün her saniyede 2 kişi yaşlanıyor. Çarpıp toplarsanız dünyada büyük bir yaşlı potansiyeli oluşmakta ''
diyor Dr. Sinan İbiş ve şöyle devam ediyor sözlerine: '' Yaşlılık konusunda pek çok başlığı hayata geçirerek bu konuyu katma değere döndürebiliriz.. Bugün yaşlılık Türkiye'nin gündeminde olan konu değil ama 19 sene önce de Tıp turizmi Türkiye'nin gündeminde değildi. Bugün ileri yaş turizminde milyar dolarları nasıl yakalayabileceğimizi konuşuyoruz. Ama bu kadar kıymetli sahayı görmüyoruz. Bu gümüş saha değil, altın madeni kadar kıymetli uyuyan bir Pazar, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. '' 3 YAŞ TURİZMİNDE HEDEF PAZAR AVRUPA OLMALI..
Avrupa'nın 3 yaş turizmine yönelik istatistik verileri özetle şöyle: 2011 yılında 65 yaş ve üzeri kişiler 5 yıl önceye kıyasla yüzde 29 daha fazla seyahat etti, yüzde 23 daha fazla konaklamada bulundu. Turizm giderleri yüzde 33 kadar büyüdü ve Avrupalıların 2006 yılında yüzde 15 olarak hesaplanan tüm turizm harcamaları yüzde 20 olarak açıklandı. AB'de yurtiçi ve yurtdışı seyahatler, 65 yaş ve üzeri grubun en yüksek harcama ortalamasına sahip. Yurtiçi seyahat başına 401 dolar, yurtdışı 934 dolar. Yaşlı nüfus düzeyi ve nüfus geneli arasında artan seyahat kapasitesi incelendiğinde; Avrupa yaşlı turizmi için en yüksek kaynak potansiyeline sahip. Avrupalıların turizme katılımları çok yüksek ve 2030 yılında gelen her 100 yabancı yolcudan 89 unun Avrupalı olması bekleniyor. TURİZMCİLER BU KONUYU ÜSTLENMEZ İSE İLERLEYEMEYİZ...
Avrupa'nın Türkiye için bu alanda en büyük Pazar olduğunun altını çizen Dr Sinan İbiş, “özellikle yaşlıların kaynaklarının varlığı dikkate alındığında bu kaynakları harcamaları için en büyük payı turizm alacak. O zaman bizim bu alanda kaynakları yüksek olan ülkelere yatırım yapmamız gerekiyor.. Devletin, kurumların ve bireylerin diplomasisi çok önemli. Avrupa ile çatışsak bile biz turistleri Körfezde, Uzak doğuda aramamalıyız. Avrupa'daki turizme katılım oranı her sene arttığı için enerjimizi kesinlikle bu pazara yöneltmeli, Avrupa'nın bize karşı olan negatif tutumundan asla etkilenmemeliyiz çünkü insanların kendi iradeleri ve kaynakları var, bu doğrultuda kullanarak sizin çağrılarınızı değerlendirecektir. Dolayısıyla turizmin müşteri ile buluşturulmasında en önemli halka olan seyahat acentalarına çok iş düşüyor. Turizmciler özellikle bu konuyu üstlenmezse bu ülkede sağlık ve yaşlı turizmi gerçekleştirilemez. Her şeyi devletten beklememelisiniz, bireysel yapabileceğiniz çok şey var. ''
dedi.
3 YAŞA ÖZEL İLGİ TURLARI ARTIYOR…
Çok kuşaklı seyahatlerin yükselişte olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan İbiş şu açıklamada bulundu: '' Yaşlılar harcama ekonomisinde önemli bir güçtür. Ancak potansiyel tercihlerinin onlar için optimize hale getirilmeleri çok önemlidir. Yaşlıların eğitimsel gezilere ilgisi büyük hızla arttıyor; deneyimsel macera turları ,gastronomi, şarap tadımı, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, resim, dans, edebiyat, arkeoloji gibi ilgi alanına odaklanıyor. Onlara güzel renkli ortamlar hazırlamanız gerekiyor çünkü artık insanlar bir tatil köyündeki alçıpanlar ya da mutfak menülerinin arasına sıkışmak istemiyorlar. Eğlenmek mutlu olmak istiyorlar. Tren turları dünyada çok yapılır yaşlılara nostalji yaşatmak için. Ama Ulaştırma bakanlığı hiçbir zaman ürün olarak hayata geçirmemiştir. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz.
BİR MİLYON YAŞLI TURİST İLE DAHA FAZLA GELİR
Yaşlılara sunulacak yeni yaşam veya bakım olanakları onları bir ülkede hayatlarının sonuna kadar kalmalarını sağlayabilir. 2000 euro aylık ödeme planı ile 1000 kişilik bir operasyon 24 milyon Euro ciro yaptırır. Bakım olanaklarının sunulması ile kişi başı ödenecek bedel 3000 euro'ya çıkabilir. Türkiye 36 milyon turistle 36 milyar ciro elde ederken 1 milyon yaşlının yaşam ve bakımı üstlenilirse aynı ciro yakalanabilir. Bu tablo online rekabetten mağdur olan seyahat acenteleri için önemli bir fırsat yaratmaktadır.. 3. YAŞ TURİZMİ HENÜZ TÜRKİYE İÇİN SIFIR BİR PAZAR…
Bütün dünyada yaşlı potansiyeli var. Peki bundan nasıl faydalanacağız. Faydalanmayı düşünmeden önce Dr. Sinan İbiş'in eleştiri ve önerilerine kulak verelim: '' Tıp turizminde çok başarılı bir ülke olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Bugün dünyada satılan JCI akreditasyonunun 3 /1 ini ülkemize getirmekle övünüyoruz ama biz hastanelerimize bir tane İngilizce bilen doktor teknisyen hemşire koyamıyoruz. Artık gerçekleri görmemiz gerekiyor. Yaşlı turizmi ise sıfır bir pazar. Peki bunu nasıl başaracağız. Önce ülkemizdeki insanların mobilizasyon ve servislerden faydalanması, sonra ülke içindeki yaşlıların bakım ve yaşamlarının ekonomiye dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde belli şeyleri başaramazsak yurtdışında AB ülkelerine satacağımız bir şey yok aslında çünkü gittiğiniz ülkede başarılı örneklere bakarsınız. O halde tüm bunları mutlaka başarmamız lazım.“ TÜRKİYE AVANTAJLARINI YAŞLILAR LEHİNE ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMELİDİR..
Tablo çok net ve açık; peki ne yapmalıyız. İşte bu sorunun yanıtını söyle veriyor Dr Sinan İbiş: “Yaşlı turizminde başarılı olabiliriz; ülke olarak imkan ve avantajlarımız var. Yaşlıları baş tacı eden bir ülkeyiz, bu özelliğimizi kullanmalıyız. Ülkesel değerlerimiz çok zengin, bunları birleştirip ürüne döndürmeliyiz. İlgili ülkelerle devlet bazlı ilişkiler kurmamız gerekiyor. Bugün Stockholm hükümeti yaşlısına hizmet veriyor ama sunamadığı bir şey var, oradaki havanın karanlık, soğuk ve rutubetli olması.Kısaca bu insanlar başka bir ülkeye gitmek zorunda. Ama Almanya hiçbir vatandaşını sağlık için başka bir ülkeye göndermek istemiyor fakat iklim gündeme geldiği zaman göndermek zorunda kalıyor. İşte Türkiye'nin bu tür dinamikleri yaşlılar lehine mutlaka ürüne döndürmemiz lazım.“
Turizmcilerin 3. Yaş turizminin fırsatlarını ve zenginliğini fark ederek bu alana odaklanmaları dileğiyle.... Kaynak: turizmhaberleri.com