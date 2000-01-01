3. Yaş Turizminde Hedefimiz Avrupa Pazarı olmalı...

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamındaki Sağlık Turizmi panelinde hedef belirleyen ve yol gösteren konuşmalarıyla dikkat çekti. İşte önemli başlıklar....Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

Uzun yıllardır Türkiye'de sağlık turizmi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden… Hem sıkı bir sivil toplumcu hem de başarılı bir iş adamı. Dört senedir düzenlediği Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi ise belgeseller, araştırma raporları, yarışmalar, hızla açıklanan sonuç bildirgeleri ve organizasyondaki farklı çizgisiyle gündeme geliyor. Özetle kuru bilgiler aktaran, hiçbir sonuca ulaşmayan ve kısa sürede unutulan kongrelerden değil... Medikal Turizm Derneği Başkanı ve Flavius Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Turizmi panelinde de konuşmasıyla yılların birikimini gözler önüne serdi.NEDEN YAŞLI BAKIMI VE 3. YAŞ TURİZMİ..?3.Yaş Turizminin geliştirilmesi için bu alana odaklandıklarını açıklayan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş;sözleriyle özetliyor bu alanda giderek hızlanan yolculuğunu….diyor Dr. Sinan İbiş ve şöyle devam ediyor sözlerine:Avrupa'nın 3 yaş turizmine yönelik istatistik verileri özetle şöyle:Avrupa'nın Türkiye için bu alanda en büyük Pazar olduğunun altını çizen Dr Sinan İbiş,dedi.3 YAŞA ÖZEL İLGİ TURLARI ARTIYOR…Çok kuşaklı seyahatlerin yükselişte olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan İbiş şu açıklamada bulundu:Bütün dünyada yaşlı potansiyeli var. Peki bundan nasıl faydalanacağız. Faydalanmayı düşünmeden önce Dr. Sinan İbiş'in eleştiri ve önerilerine kulak verelim:Tablo çok net ve açık; peki ne yapmalıyız. İşte bu sorunun yanıtını söyle veriyor Dr Sinan İbiş:Turizmcilerin 3. Yaş turizminin fırsatlarını ve zenginliğini fark ederek bu alana odaklanmaları dileğiyle....