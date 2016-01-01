Türkiye tanıtımında Sinema Ön Plana Çıkıyor...
Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra dünyada 2. sırada olduğumuzu belirten Bakan Nabi Avcı; “Ülke tanıtımında sinemanın daha etkin olması için sektörle birlikte çalışma yapacağız.“ dedi. İşte toplantı detayları..
24 Aralık 2016 Cumartesi
- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul'da film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıya Birol Güven, Gani Müjde, Osman Sınav, Ömer Faruk Sorak, Reis Çelik, Timur Savcı, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, İsmail Güneş, Nazif Tunç, Özhan Eren, Güneş Çelikcan, Cemal Okan, Atalay Taşdiken, Ali Osman Emirosmanoğlu, Ahmet Edebali, Yusuf Esenkal, Zeynep Özbatur gibi sinema sektörünün önde gelen yapımcıları katıldı. Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve ilgili bakanlık bürokratları da toplantıda hazır bulundu.
Sinema sektörünün içinde bulunduğu durum, sorunları ve çözümleri konusunda faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı şu açıklamada bulundu: “15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, şimdi bu sayı 139'a çıktı. Bu yıl sinema salonlarına giden 55 milyon seyircinin 30 milyonu yerli film izledi. Yerli film izlemede yüzde 60'ı geçen bir oranla Avrupa'da birinci sıradayız. Son yıllarda bir çok filmimiz uluslararası festivallerden ödül alıyor. Biz de hükümet olarak sinema sektörüne desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu yıl 28,5 milyon lira gibi rekor bir destek verdiğimiz sektöre 2017 yılında 40 milyon lira ayırdık. Özellikle gençlerimizin projelerine, ilk filmlerini yapacak yönetmenlerimize, animasyon ve kısa film yapan sanatçılarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. '' dedi.
SİNEMA YASA TASLAĞI SEKTÖR AYDAŞLARI İLE HAZIRLANACAK
Sinema yasasıyla ilgili çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Bakan Avcı, yasa taslağını sektörün paydaşlarının görüşlerini alarak hazırlayacaklarını, geniş bir mutabakat sonrası Meclise sevk edeceklerini belirtti. Bakan Avcı, ülkemizin aslında doğal bir film platosu olduğunu, bu özelliği bundan sonra daha doğru kullanarak, ülkemizin tanıtımında sinemanın daha etkin olması için çalışma yapacaklarını kaydetti.
Son dönemde dizi filmlerinin yurt dışında başarılı işlere imza attığını belirten Bakan Avcı, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere şu ana kadar 100'den fazla ülkede 150 dizimizi 500 milyon kişi izledi. Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra dünyada ikinci sıradayız. Dizilerimizin izlendiği ülkelerden gelen turist sayılarımızda artışlar var '' şeklinde konuştu. Bakan Avcı, dizi sektörünün yaşadığı bazı sıkıntıları, dizi yapımcılarıyla bir araya gelecekleri bir toplantıda ayrıntılarıyla ele alacaklarını ifade etti.
Kaynak: turİzmhaberlerİ.com