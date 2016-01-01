Türkiye tanıtımında Sinema Ön Plana Çıkıyor...

Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra dünyada 2. sırada olduğumuzu belirten Bakan Nabi Avcı; “Ülke tanıtımında sinemanın daha etkin olması için sektörle birlikte çalışma yapacağız.“ dedi. İşte toplantı detayları..