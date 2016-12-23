Bakanlıktan Erken Rezervasyon Uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9. Erken Rezervasyon Kampanyasının sağlıklı yürütülerek tüketici mağduriyetlerine meydan verilmemesi için kamuoyuna uyarıda bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi: