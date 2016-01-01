Bakanlıklar arasında Kış sporları ve Turizm İşbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı;kış sporları merkezlerinin belirlenmesi ve kış sporlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.