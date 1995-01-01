Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı açıklandı

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı değerlemesinde Odeon Turizm, turizmde ilk sırada, tüm sektörlerde ise ilk 10'un içinde yer alarak iki ödüle layık görüldü.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı katkıları ile bu yıl ilk kez düzenlediği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı '' araştırması sonuçlandı.2017'de kuruluşunun 25.yılını kutlayacak olan OTI Holding iştiraki Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., 2015 yılına ait 340 milyon 305 bin dolarlık beyanı ile turizm sektöründe Türkiye'ye en çok döviz getiren şirket olarak, tüm sektörlerde ise ilk 10'un içinde yer alarak iki kere ödüle layık görüldü.24 Aralık Cumartesi günü İstanbul Hyatt Regency otelde düzenlenen ödül törenine ödül alan firmaların en üst düzey yetkilileri ve sahiplerinin yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Turizm Bakanı Naci Avcı ve tüm ilgili sektörlerin bakanları katıldı. 11 kategoride dereceye giren firma ve kurumlar,düzenlenen törende ödüllerini ilgili sektör bakanları, TİM Başkanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin elinden aldılar. Tüm sektörlerde ilk 10'a giren firmalara ödüllerini ise Başbakan Binali Yıldırım verdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile Türk hizmet sektörünün gelişimi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla bu yıl ilk kez yapılan çalışmada Dünya Ticaret Örgütü ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan sınıflandırma dikkate alınarak hizmet ihracatı yapan 11 farklı sektör değerlendirildi. 2017 yılında 25.yılını kutlamaya hazırlanan OTI Holding'in iştiraki ODEON Turizm İşletmeciliği, 2015 yılı döviz girdisi verileri ile Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı değerlendirmesinde turizmde 1 numara olarak, tüm sektörler arasında ise dereceye giren ilk 10 firmadan biri olarak açıklandı.ODEON Turizm İşletmeciliği, faaliyetlerine 1992 yılında Antalya'da kurduğu ODEON Tours Yer Hizmetleri şirketi ile başladı. 2001 yılında, Türkiye'de ilk kez seyahat acenteliğinin tamamını kapsayan çalışmaları ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başlattı. 2013 yılında EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 yıldız belgesi aldı.Kurulduğu günden bu yana Rusya'dan en çok turist karşılayan lider markalardan biri olan ODEON Turizm'in bağlı olduğu OTI şirketler grubu, bugün 11 kaynak pazardan 38 ülke ve 65 destinasyonda turizme hizmet vermekte. Tur operatörlüğünde Coral Travel, yer hizmetlerinde ODEON Tours, konaklamada Türkiye ve Mısır'da Otium Hotels ve üst segment ürünü Xanadu Resort Hotel markaları ile sektörde öne çıkan OTI Holding, kendisine ait 8 yolcu uçağı ile havacılık alanında ve güvenlik sektöründe de faaliyetlerini sürdürüyor.Turizm sektöründeki birincilik ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Naci Avcı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş'a takdim edildi. ODEON Turizm'e tüm sektörler arasında ilk 9.sırada yer alması sebebiyle verilen büyük ödülü ise Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden alan OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş şu açıklamada bulundu:dedi.Hizmet ihracatında 2023 Türkiye hedefi 150 milyar dolarÖdül törenine ev sahipliği yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hizmet ihracatının günümüzde mal ihracatından daha ön plana çıktığına dikkat çekti. Son 10 yılda mal ihracatının dünyada yüzde 60 artarken küresel hizmet ihracatının iki katına çıktığını vurgulayan Büyükekşi,dedi.