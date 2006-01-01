Yusuf Yavuz yazıyor: On bin yıllık tarım Kültürünün sonu

Önce yasaklandı, ardından küresel tekellere bağımlı üretim dayatıldı, şimdi de Yerel tohumların 2018'den itibaren desteklenmeyeceği açıklandı. İşte 10 bin yıllık tarım kültürünün sonu: Yerel tohumlar camiye sığındı.