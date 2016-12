Online satın almada birincilik uçak biletinde

Google Türkiye'nin “Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları” araştırması tatil süreçlerinde mobilin artan önemi ortaya koydu. İşte havayolu, konaklama ve tatil paketi başlıklarından çarpıcı detaylar....

25 Aralık 2016 Pazar - Google Türkiye'nin TNS Danışmanlık ile gerçekleştirdiği “Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları 2016 '' raporu, tatillerimizi daha önce hiç olmadığı kadar 'online' planladığımızı ve yaşadığımızı ortaya koydu. Konaklama, havayolu seyahati ve paket tatil olmak üzere üç ayrı kategorinin incelendiği araştırmaya göre “nereye gitsek, nerede kalsak, nasıl satın alsak, nereleri görsek, ne yesek '' gibi pek çok sorunun yanıtını artık çok daha fazla online kanallarda arıyoruz ve satın alma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rakamlar da bu ivmeyi net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2013 yılında 5,1 milyar TL olan online tatil ve seyahat harcamalarının 2015 yılında 8,9 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz.[1]



Rapora göre otel rezervasyonu yapacakların yüzde

95, uçak bileti alacakların ise yüzde 96'i online araştırma yapıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 68'i uçak biletini online olarak satın alırken, online otel rezervasyonu yapanların oranı yüzde 45 olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına tatile çıkmayı sevmediğimizi ortaya koyan araştırmaya göre tatil amaçlı konaklama rezervasyonları yüzde 88 oranında iki ve daha fazla kişi için yapılıyor



Akıllı telefon kullanımı ivmeyi hızlandırdı



Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasının bu gelişmede çok büyük bir payı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Google Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları araştırmasına göre 18 yaş ve üzerindeki internet erişimi olan bireylerin yüzde 92'sinin akıllı telefonu bulunuyor. İnternete bağlanmak için en az dizüstü bilgisayarları kadar akıllı telefonlarını da kullandıklarını söyleyen kişilerin oranı ise 2013 yılında yüzde 31 iken 2016'da yüzde 82'ye yükseldi.



Hayatımıza getirdiği kolaylıklar akıllı telefon kullanımının bu denli yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor. Ankete katılanlar gerek araştırma (yüzde 42) gerekse satın alma işlemlerinde (yüzde 31) akıllı telefonların sunduğu en büyük avantajın zaman kazandırmak olduğunu belirtiyor. Satın alma işlemlerinde en pratiğinin mobil cihazlar olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 olarak karşımıza çıkıyor.



Her geçen gün daha fazla mobil olmamız seyahat alışkanlıklarımızda da köklü değişiklikler yaşanmasına sebep oldu. Konaklama, havayolu seyahati ve paket tatil olmak üç kategoride raporda öne çıkan bulguları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün:



Havayolu seyahati



Online satın almada birincilik uçak biletinde



Uçak bileti almak isteyenlerin yüzde 96'si online araştırma yaparken bu kişilerin yüzde 83'si araştırma için mobil cihazlarını kullanıyor.

Mobil cihazlardan araştırma yapma sıklığında çok ciddi bir artış yaşadı. Öyle ki 2013 yılı ocak ayı ile 2016 yılı ocak ayı karşılaştırması yaptığımızda yüzde 684'lik bir büyüme olduğunu görüyoruz.

Araştırmaların yüzde 93'ü spesifik bir şehir için yapılıyor.

Araştırma yapmak için en çok arama motorlarından yararlanılıyor (yüzde 91). Arama motorlarını online videolar (yüzde 63) ve fiyat karşılaştırma siteleri (yüzde 51) takip ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 68'i biletini online olarak satın alırken bu kişilerin yüzde 28'si söz konusu satın alma işlemini mobil cihazları ile gerçekleştiriyor. yüzde 32'lik kesim ise satın alma işlemini interneti kullanmayarak gerçekleştiriyor.

Bilet alanların yüzde 72'si Türkiye içi, yüzde 16 Avrupa, yüzde 12'si ise diğer destinasyonlar için rezervasyon yapıyor.

yüzde 58'lik bir kesim havayolu ulaşımı için her zaman aynı markayı tercih ettiğini söylüyor.

Uçak biletlerinin yüzde 43'ü tek kişi için alınıyor. yüzde 40'lık kesim 2 kişi için aldığını belirtirken yüzde 17 ise 3 veya daha fazla kişi için uçak bileti aldığını söylüyor.



Konaklama



Tatile yalnız çıkmayı tercih etmiyoruz



Ocak 2013 - Ocak 2016 arasındaki 3 yıllık dönemde konaklama/otel için mobil cihazlarla yapılan araştırmaların hacminde yüzde 713'lük bir artış yaşandı.

Tatil amaçlı konaklamalarda araştırmaya katılanların yüzde 95'i online olarak araştırma yapıyor ve bu araştırmanın yüzde 85'ini mobil cihazları aracılığı ile gerçekleştiriyorlar. Katılımcıların yüzde 85'i offline olarak da araştırma yaptığını kaydediyor.

Katılımcıların yüzde 45'i online olarak rezervasyon yaparken bu rakamın yüzde 20'sini mobil cihazla ile gerçekleştiriliyor. yüzde 55'lik kesim ise rezervasyonunu offline olarak gerçekleştiriyor.



Online konaklama satın almalarının yüzde 79'u yurtiçi, yüzde 14'ü Avrupa, yüzde 7'si ise diğer destinasyonlar için gerçekleştiriliyor.

Araştırmaya göre tatil amaçlı konaklama rezervasyonları yüzde 88 oranında iki ve daha fazla kişi için yapılıyor. Tek kişi için otel rezervasyonu yapanların oranı sadece 12'de kalıyor.

Araştırma, tatilcilerin oteller konusunda havayolunda olduğu kadar marka sadakati olmadığını da ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 33'ü her zaman aynı markayı tercih ettiğini söylüyor.



Paket Tatil



Tatil paketi alırken sosyal medyaya da bakıyoruz



Ocak 2013 - Ocak 2016 arasındaki 3 yıllık dönemde paket tatil için mobil cihazlarla yapılan araştırmaların hacminde yüzde 564'lük bir artış yaşandı.

Paket tatiller için ankete katılanların yüzde 94'ü online araştırma yapıyor. Mobil cihazlarıyla araştırma yapanların oranı yüzde 84 olarak karşımıza çıkarken katılımcıların yüzde 84'ü offline olarak da araştırma yaptığını ifade ediyor.

Paket tatiller yüzde 49 oranında online kanallardan satın alınıyor. Söz konusu satın almaların yüzde 19'u mobil üzerinden gerçekleştiriliyor. yüzde 51'lik kesim ise paket tatilini interneti kullanmadan satın alıyor.

Akıllı telefonlardan araştırma yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 84 olurken, yüzde 19'luk bir kesim mobil cihazlarını kullanarak paket tatil rezervasyonu yapıyor.

Tatil paketleri en çok iki kişilik seyahatler için satın alınıyor (yüzde 53). Üç ve daha fazla kişi için tatil paketi satın alanların oranı yüzde 33 olurken, tek kişilik satın almaların oranı yüzde 14'te kalıyor.

Tatil paketleri büyük oranda yurtiçi seyahatler için satın alınıyor (yüzde 78).

Paket tatil satın alanların yüzde 89'u arama motorlarını kullanırken, yüzde 72'isi online videoları izliyor, sosyal medyadan yararlananların oranı ise yüzde 55.