Rusya'da Kızıl Ordu Korosu için Yas ilan edildi

Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu müzisyenlerini taşıyan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşmesi nedeniyle yarın Rusya'da ulusal yas ilan edildi.

25 Aralık 2016 Pazar - turizmhaberleri.com/haber merkezi

64 sanatçının bulunduğu Kızıl Ordu Korosu müzisyenlerini taşıyan uçak Rusya'nın Soçi kentinden havalandı ancak kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı Karadeniz2e düştü. Uçakta müzisyen, askeri personel ve gazetecilerin bulunduğu 92 kişi olduğu açıklandı. İlk açıklamalar kurtulan kimse olmadığı yönünde.

Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren Kızıl Ordu Korosu; ordunun değişik birliklerinde yer alan askerlerden oluşuyor. 1928 yılında Sovyetler Birliği döneminde askerlere ve halklara moral vermek için kurulan Kızıl Ordu Korosu müzisyenlerinin bu beklenmedik uçak kazası nedeniyle hayatlarını kaybetmesi ülkede ve tüm dünyada büyük üzüntü yarattı. Rusya Federasyonu'nda yarın yas ilan edileceği açıklandı.





Kaynak: turizmhaberleri.com

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RUSYA'DA KIZIL ORDU KOROSU İÇİN YAS İLAN EDİLDİ
          
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