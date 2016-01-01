Şehircilik Şurası Çalışmaları Başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Şehircilikte Yeni Vizyon“ teması ile geniş katılımlı Şehircilik Şurası düzenleyeceğini açıkladı.
26 Aralık 2016 Pazartesi
- Şehircilikte Yeni Vizyon“ teması ile düzenlenecek olan Şehircilik Şûrası'nın amacının; Türkiye'nin şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemek olduğu bilgisi aktarıldı.
Türkiye'deki kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek Şehircilik Şurası komisyonları şu şekilde oluşturuldu:
• Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım;
• Kentsel Dönüşüm;
• Şehirleşme, Göç ve Uyum
• Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Ön hazırlıklarını tamamlanarak Ocak ayında açılış toplantısı yapılması planlandığını belirten Bakanlık; Şehircilik Şûrası kapsamında oluşturulan komisyonların Mart ayma kadar çalışmalarına devam edeceğini ve ardından Genel Kurul toplantıları ile çalışmaların tamamlanacağını açıkladı.
Şehircilik Şûrası'na kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör mensupları katılacak. Şûra tüm katılımcıların dengeli temsili ile gerçekleştirilecek.
Şehircilik Şûrası kapsamında, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak durum tespiti yapılacak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlenecek ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmak üzere çalışmalar yapılacak.
Şehircilik Şûrası'nda alınacak kararlar ve yayımlanacak Şûra Sonuç Bildirgesi'nde yer alan hususlar; başta Bakanlık olmak üzere şehircilik konularında çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek alanındaki tüm uzmanlar için önemli bir başvuru kaynağı olacak.
Kaynak: turizmhaberleri.com