QM Awards 2016 Ödülleri sahiplerini buldu

QM Awards 2016 Ödülleri, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) Gala Gecesinde sahipleriyle buluştu.

26 Aralık 2016 Pazartesi - Türk turizmine katma değer sağlamak amacıyla 15 Kasım–20 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen QM Awards 2016; iki aşamalı oylama ile Türk turizminin en iyi yönetenlerini belirledi.

GM Turizm ve Yönetim Dergisi ( POYD-Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Resmi Yayını) tarafından gerçekleştirilen QM AWARDS Ödülleri, bu yıl “Birlik güçlendirir '' mottosuyla düzenlendi.

QM AWARDS 2016 – TÜRKİYE TURİZMİNİN EN İYİ YÖNETİLENLERİ

QM AWARDS 2016 – TÜRKİYE EN İYİ YÖNETİLEN OTEL DESTEK HİZMETLERİ

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
• ÖZGÖRKEY LAUNDRY

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL GIDA TEDARİK HİZMETLERİ
• YÖRÜKOĞLU

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL SPA & WELLNESS İŞLETMECİLİĞİ
• SANİTAS SPA

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN TURİZM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• ASA DANIŞMANLIK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL İŞLETMECİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• İDA DANIŞMANLIK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL YAZILIM PROGRAMLARI ( YERLİ )
AMONRA
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ACENTE YAZILIM PROGRAMLARI
• SEJOUR ACENTA OTOMASYON

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL SHOW YÖNETİMİ
• SEANS ORGANİZASYON


TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL CANLI MÜZİK VE PROFESYONEL SANATÇI YÖNETİMİ
• ACADEMY MICE & MUSIC
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ETKİNLİK GÖSTERİ & AKTİVİTE YÖNETİMİ
• BALLERİNİ ENTERTAİNMET

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL ANİMASYON YÖNETİMİ
• TONTU ORGANİZASYON

QM AWARDS 2016- TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN TUR OPERATÖRLERİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ALMAN PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• FTI- MEETİNG POİNT

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İNGİLİZ PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• THOMAS COOK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BALKAN & BALTIK PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• AKAY TRAVEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BENELÜX PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• CORENDON

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BDT PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• ANEX TUR

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ORTADOĞU PAZARI ACENTESİ
• AKAY TRAVEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İÇ PAZAR TUR OPERATÖRÜ
• ETS TUR

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPOR TURİZMİ ACENTESİ
• BİLYANA GOLF TRAVEL

QM AWARDS 2016 -TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİ

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KÜÇÜK VE BUTİK OTELİ
ALP PAŞA HOTEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AİLE OTELİ
• LİBERTY HOTELS LYKİA WORLD

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPA & TERMAL OTELİ
• NG SAPANCA HOTEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KONGRE- TOPLANTI VE İŞ OTELİ
• REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPOR OTELİ
• GLORİA SPORT ARENA

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EĞLENCE OTELİ
• RİXOS SUNGATE

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ÇEVRECİ OTELİ
• CALİSTA LUXURY RESORT

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN DİZAYN VE KONSEPT OTELİ
• SU HOTEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AKDENİZ BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
AKRA BARUT HOTEL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İÇ ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• NOVOTEL KAYSERİ- ACCOR GROUP

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN MARMARA BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• CROWNE PLAZA BURSA

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EGE BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• SWİSS HOTEL İZMİR

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• DİVAN GAZİANTEP

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• HİLTON GARDEN INN ERZİNCAN – ERZİNCAN


TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KARADENİZ BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• NORTH POİNT HOTEL SAMSUN

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EGE BÖLGESİ RESORT OTELİ
• HİLTON DALAMAN

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AKDENİZ BÖLGESİ RESORT OTELİ
• TİTANİC DELUXE BELEK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN LUXURY OTELİ
• MAX ROYAL BELEK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ZİNCİR OTEL MARKASI
• CRYSTAL HOTELS

QM AWARDS 2016 - KALİTE YÖNETİMİ ÖZEL ÖDÜLÜ ( KİŞİ)
• FETTAH TAMİNCE



Kaynak: turizmhaberleri.com

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