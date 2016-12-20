QM Awards 2016 Ödülleri sahiplerini buldu
QM Awards 2016 Ödülleri, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) Gala Gecesinde sahipleriyle buluştu.
26 Aralık 2016 Pazartesi
- Türk turizmine katma değer sağlamak amacıyla 15 Kasım–20 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen QM Awards 2016; iki aşamalı oylama ile Türk turizminin en iyi yönetenlerini belirledi.
GM Turizm ve Yönetim Dergisi ( POYD-Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Resmi Yayını) tarafından gerçekleştirilen QM AWARDS Ödülleri, bu yıl “Birlik güçlendirir '' mottosuyla düzenlendi.
QM AWARDS 2016 – TÜRKİYE TURİZMİNİN EN İYİ YÖNETİLENLERİ
QM AWARDS 2016 – TÜRKİYE EN İYİ YÖNETİLEN OTEL DESTEK HİZMETLERİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
• ÖZGÖRKEY LAUNDRY
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL GIDA TEDARİK HİZMETLERİ
• YÖRÜKOĞLU
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL SPA & WELLNESS İŞLETMECİLİĞİ
• SANİTAS SPA
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN TURİZM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• ASA DANIŞMANLIK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL İŞLETMECİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• İDA DANIŞMANLIK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL YAZILIM PROGRAMLARI ( YERLİ )
AMONRA
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ACENTE YAZILIM PROGRAMLARI
• SEJOUR ACENTA OTOMASYON
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL SHOW YÖNETİMİ
• SEANS ORGANİZASYON
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL CANLI MÜZİK VE PROFESYONEL SANATÇI YÖNETİMİ
• ACADEMY MICE & MUSIC
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ETKİNLİK GÖSTERİ & AKTİVİTE YÖNETİMİ
• BALLERİNİ ENTERTAİNMET
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTEL ANİMASYON YÖNETİMİ
• TONTU ORGANİZASYON
QM AWARDS 2016- TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN TUR OPERATÖRLERİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ALMAN PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• FTI- MEETİNG POİNT
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İNGİLİZ PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• THOMAS COOK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BALKAN & BALTIK PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• AKAY TRAVEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BENELÜX PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• CORENDON
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BDT PAZARI TUR OPERATÖRÜ
• ANEX TUR
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ORTADOĞU PAZARI ACENTESİ
• AKAY TRAVEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İÇ PAZAR TUR OPERATÖRÜ
• ETS TUR
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPOR TURİZMİ ACENTESİ
• BİLYANA GOLF TRAVEL
QM AWARDS 2016 -TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KÜÇÜK VE BUTİK OTELİ
ALP PAŞA HOTEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AİLE OTELİ
• LİBERTY HOTELS LYKİA WORLD
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPA & TERMAL OTELİ
• NG SAPANCA HOTEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KONGRE- TOPLANTI VE İŞ OTELİ
• REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN SPOR OTELİ
• GLORİA SPORT ARENA
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EĞLENCE OTELİ
• RİXOS SUNGATE
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ÇEVRECİ OTELİ
• CALİSTA LUXURY RESORT
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN DİZAYN VE KONSEPT OTELİ
• SU HOTEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AKDENİZ BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
AKRA BARUT HOTEL
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN İÇ ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• NOVOTEL KAYSERİ- ACCOR GROUP
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN MARMARA BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• CROWNE PLAZA BURSA
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EGE BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• SWİSS HOTEL İZMİR
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• DİVAN GAZİANTEP
TÜRKİYE'NİN EN İYİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• HİLTON GARDEN INN ERZİNCAN – ERZİNCAN
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KARADENİZ BÖLGESİ ŞEHİR OTELİ
• NORTH POİNT HOTEL SAMSUN
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN EGE BÖLGESİ RESORT OTELİ
• HİLTON DALAMAN
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN AKDENİZ BÖLGESİ RESORT OTELİ
• TİTANİC DELUXE BELEK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN LUXURY OTELİ
• MAX ROYAL BELEK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN ZİNCİR OTEL MARKASI
• CRYSTAL HOTELS
QM AWARDS 2016 - KALİTE YÖNETİMİ ÖZEL ÖDÜLÜ ( KİŞİ)
• FETTAH TAMİNCE
Kaynak: turizmhaberleri.com