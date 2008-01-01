Kentlerde Dönüşümü İyi Analiz Etmeliyiz
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk;'Hızla değişen çağımızda, kentler ve konutlar da değişiyor, Konut politikalarını ve yeni yaklaşımları doğru anlayıp, kentlerde dönüşümü iyi analiz etmemiz gerekiyor' dedi.
27 Aralık 2016 Salı
- IAPS-CS 'Kültür ve Mekan Çalışma Ağı tarafından gerçekleştirilen 'Kent, Kültür ve Konut temalı, ulusal 'Kültür ve Mekan Toplantıları dizisinin üçüncü toplantısı, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi nin ev sahipliğinde yapıldı.
Sempozyumun devamında ise IKSV-3. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında; Bir 'Palimpsest Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları temasıyla 'Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları gerçekleştirildi.
Bomontiada da bulunan Atölye İstanbul da gerçekleştirilen Sempozyumda, küresel ve yerel etkiler ile farklılaşan İstanbul ve konut çevrelerine ışık tutuldu. İstanbul ve konut kültüründe değişim, dönüşüm ve devamlılığın ele alındığı sempozyum iki gün sürdü. Yürütücülüğü Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve IAPS Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu ve Kültür ve Mekan Çalışma Ağı Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Turgut tarafından düzenlenen sempozyumda, kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmaları masaya yatırıldı; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçları tartışıldı.
MİMARLAR VE ÖĞRENCİLER DE KATILDI
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ün açılış konuşmasını yaptığı ulusal 'Kültür ve Mekan Toplantıları nda, öğrenciler konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek çalışma olanağı buldular. Üniversiteler, mimarlar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı toplantılara, özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.
KENTLERDE DÖNÜŞÜMÜ İYİ ANALİZ ETMELİYİZ
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi nde Özyeğin Üniversitesinin son beş yıldır ilk 10 da yer aldığını, 2016 Endeksinde Türkiye nin En Yenilikçi 4. Vakıf Üniversitesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Yenilikçi ve girişimci vizyonumuz doğrultusunda, Kültür ve Mekan Toplantıları dizisinin üçüncü toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hızla değişen çağımızda, yaşadığımız kentler ve konutlar da değişiyor, dönüşüme uğruyor. Konut politikalarını ve yeni yaklaşımları doğru anlayıp iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu sempozyumun yaşanan bu değişim ve dönüşüme ışık tutması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum ve bu toplantılara destek olmaya devam edeceğiz. ''
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve IAPS-CS Network Kurucu Üyesi ve Yürütücüsü Prof. Dr. Hülya Turgut ise, İstanbul un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı yapısını irdelemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde kent, kentli ve mimarlık arasındaki ilişki de dönüşerek, dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu bağlamda düzenlediğimiz sempozyumda ve Öğrenci etkinliklerinde, araştırmacıları, genç tasarımcıları ve öğrencileri, değişen ve dönüşen İstanbul un sonsuz tasarım katmanları üzerine düşünmeye, diyalog kurmaya manifestolar üretmeye ve tasarıma dair güncel düşüncelere farklı bir açıdan bakmaya çağırdık '' diye konuştu.
Alanında uzman konuşmacıların katıldığı sempozyumda İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer “İstanbul İstanbul Olalı '' , Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Tanyeli “İstanbul da Konut Tahayyülünün ve Domestisite Eleştrisinin Kısa Tarihi '' başlıklı konuşmalar yaptılar. Ayrıca, Prof.Dr.Alper Ünlü nün moderatörlüğünü yaptığı “İstanbul ve Konut Üzerine '' başlıklı panelde, Mimarlar, Plancılar ve Akademisyenler İstanbul u tartıştı. Ulusal ve uluslararası pek çok alanda ödül sahibi olan, çağdaş mimarinin gelişimindeki başarılarından dolayı Mayıs 2015'te Uluslararası Mimarlık Akademisi tarafından “Akademi Profesörü '' unvanı verilen ünlü Mimar Emre Arolat da panelistler arasında yer aldı.
DEĞİŞEN VE DÖNÜŞEN İSTANBUL A BAKIŞ
Toplantılarda, kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyulan olgular, sorunlar ve sonuçları 'Değişen ve Dönüşen Kent ve Konut ile 'Konut Alanlarında Kimlik ve Aidiyet başlıkları altında tartışıldı. Konut politikaları ve yeni yaklaşımlar, kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması, İstanbul da yaşayan ve 'kentsel dönüşüm nedeniyle yaşam çevrelerini değiştirmek zorunda kalan grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu gibi birçok konu mercek altına alındı.
İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI
IKSV-3.Tasarım Bienali süresince devam eden; makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşan öğrenci aktivitelerinin son günü olan Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları nda ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen makale seçkisinin sunumları, yarışma kolokyumu ve ödül töreni yapıldı. Ödül alan tüm çalışmalar, ayrıca bir sergi olarak düzenlendi.
Öğrenci Aktivitelerinde, Bienal'in ana teması bağlamında birbiriyle bağlantılı sekiz önerme eşliğinde, İstanbul un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısının irdelenerek yorumlanması hedeflendi.
Kaynak: turizmhaberleri.com