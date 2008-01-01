Kentlerde Dönüşümü İyi Analiz Etmeliyiz

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk;'Hızla değişen çağımızda, kentler ve konutlar da değişiyor, Konut politikalarını ve yeni yaklaşımları doğru anlayıp, kentlerde dönüşümü iyi analiz etmemiz gerekiyor' dedi.