Antalya Güneş Tarlaları üretime başladı

Antalya Döşemealtı'nda kurulan güneş tarlalarının üretime başladığını belirten Menderes Türel;belediye ile protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerde 2017'de elektriğin bedava olacağını açıkladı.