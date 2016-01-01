Ordulu Metin Dede'nin öyküsü Islak Çarıklar'da

Cumhuriyet ile yaşıt Ordulu Metin Dede'nin öyküsünün anlatıldığı Islak Çarıklar, yaylasından sahiline Karadeniz'in 100 yıllık hafızasına dokunuyor...Dinleyin bu sizin öykünüz..