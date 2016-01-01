Ordulu Metin Dede'nin öyküsü Islak Çarıklar'da

Cumhuriyet ile yaşıt Ordulu Metin Dede'nin öyküsünün anlatıldığı Islak Çarıklar, yaylasından sahiline Karadeniz'in 100 yıllık hafızasına dokunuyor...Dinleyin bu sizin öykünüz..

27 Aralık 2016 Salı - Toprağın hafızası Islak Çarıklar bu hafta Toroslardan Karadeniz yaylalarına doğru unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor sizleri...

Cumhuriyetle yaşıt bir Anadolu bilgesi olan Ordulu Metin Dede'nin öyküsünün anlatıldığı Islak Çarıklar, yaylasından sahiline Karadeniz'in 100 yıllık hafızasına dokunuyor...

Gazeteci-yazar Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Islak Çarıklar, 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal V ekranlarında...




Kaynak: turizmhaberleri.com

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ORDULU METİN DEDE'NİN ÖYKÜSÜ ISLAK ÇARIKLAR'DA
          
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