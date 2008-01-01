RATEM Ödüllerine Akdeniz Üniversitesi damgasını vurdu

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen “Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Yarışması“ ödül töreni Bakan Nabi Avcı'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesini amaçlayan; radyo, televizyon, gazete ve dergi mecralarında yayınlanacak nitelikte bir iletişim fikri ve kampanyasını geliştirmek amacıyla 3 dalda 9 ödülün verildiği yarışmada Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3 ayrı kategoride aldığı ödülle geceye damgasını vurdu.Akdeniz Üniversitesi'ni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya'nın temsil ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Nedret Apaydın, İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve sanatçı Ferhat Göçer katıldı.Televizyon dalında “Korsan Arttıkça Sanatsal Üretim Azalır '' çalışmasıyla Selim Burunkaya, Turgut Yılmaz, Necdet Arıkan ve Cem Ilgazlı birincilik ödülüne layık görüldü. Radyo dalında ise korsanın sadece sanatsal üretimde olmadığını vurgulayan “Akademik İntihal '' temasıyla Ayşe Pırtık üçüncülük ödülünün, Gazete ve dergi dalında ise snapchat uygulamasını konu alan ve “Son Sanatsal Üretimim Olmasına İzin Verme '' temasıyla Satı Kaya, Mustafa Telli ve Mehmet Fahrettin Kaya üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Televizyon dalında birinci olan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ödülleri Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından takdim edildi.Ödül alan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini tebrik eden Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, “Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Bilgi birikimi, donanımı, her alanda aldığı başarıları ile öğrencilerimiz Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektedir. '' dediTelif hakları konusundaki mevzuatı AB mevzuatına uyumlaştırmak için başlattıkları çalışmalara değinen Kültür ve Turizm Bakanı Avcı;“Gelişen şartlara uyumlu bir Telif Hakları Yasası ve dolayısıyla uygulamasının oluşması için bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Meslek kuruluşları bu süreçlere katkıda bulunuyor.Bu fikirlere bizim de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yarışmaya katılan tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle yarışmalarda ödül vermek, bir sıralama yapmak gerçekten zordur. O bakımdan jürimize teşekkür ediyorum, böyle zorlu bir işin altından kalktıkları için.“ diye konuştu.200 MİLYON DOLARLIK PAZAR....RATEM'in kurulduğu günden bu yana yoğun çalışmalarda bulunduğunu belirten RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy ise şunları kaydetti: “Türkiye ve dünyada artık kültür endüstrisi önemli bir ivme kazandı.Türkiye açısından değerlendirdiğimizde de özellikle son yıllarda 2008 ve 2009'dan başlamak üzere radyo televizyon yayınları, yapımları, diziler, Türkiye açısından önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Bunlar içerisindeki en önemli kalemi de televizyon yapımları oluşturuyor. Sıralamaya aldığınız zaman televizyon yayınları, yapımlar ve dizilerin oluşturduğu hacim ve meblağ, bugün 200 milyon doları aşmış durumda.“ dedi.İşte 3 Dalda 9 Ödülün sahipleri:Televizyon dalında ödüle layık görülen Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Selim Burunkaya, Turgut Yılmaz, Necdet Arıkan ve Cem Ilgazlı birinci, Bahçeşehir Üniversitesinden Ozan Kaçmaz ile Cem Deniz Arslan ikinci, Muhammed Haznedar ise üçüncü oldu. Erciyes Üniversitesi öğrencileri Didar Demirci, Onur Akkaya, Melike Öksüm ve Enes Onat ile Dumlupınar Üniversitesinden Aykut Topçu da mansiyonla ödüllendirildi.Yarışmada radyo dalında birincilik ödülünü İstanbul Gelişim Üniversitesinden Hatice Kübra Çakır, ikincilik ödülünü Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) Yasemin Bozkurt, Gizem Can, Desdina Güneş, Merve Aykut, Sefa Özmen, üçüncülük ödülünü ise Akdeniz Üniversitesinden Ayşe Pırtık kazandı.Gazete ve dergi dalında birincilik ödülünün sahibi KTÜ'den Safure Tuğba Nasuhbeyoğlu, Yeşim Bülbül ve Merve Ayhan'ın, ikincilik ödülü Ankara Üniversitesinden Özlem Alkaya'nın, üçüncülük ödülü ise Mustafa Telli, Satı Kaya ve Mehmet Fahrettin Kaya'nın oldu.