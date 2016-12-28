Turizmciler Osman Kızıltuğ'un vefatı ile sarsıldı
Mavi İnci Turizm Seyahat Acentası sahibi Osman Kızıltuğ'un kalp krizi sonucu vefatı turizm camiasında büyük üzüntü yarattı.
28 Aralık 2016 Çarşamba
- turizmhaberleri.com/haber merkezi
Türk turizminin önde gelen isimlerinden Mavi İnci Turizm Seyahat Acentası sahibi Osman Kızıltuğ'un ani vefatı ile derinden sarsıldı turizm camiası... Osman Kızıltuğ; kişiliği, mesleğindeki dürüstlüğü ve çalışkanlığı gibi pek çok özelliği ile her yaştan turizmcinin sevgi ve saygısını kazanmıştı. turizmhaberleri.com
Ailesi olarak, gerçek bir turizm Gönüllüsü Osman Kızıltuğ'a Allah'tan Rahmet,
ailesine, sevdiklerine, turizm camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
KIZILTUĞ'UN ERKEN VEDASI...
TURGÖN Platformu kurucusu Aydın Yaylacıklılar;Osman Kızıltuğ'un vefatını üyelerine şöyle duyurdu: Değerli Turizmci dostum ağabeyim İzmir MAVİ İNCİ TURİZM sahibi Osman Kızıltuğ 'u geçirdiği kalp krizi neticesinde kaybettik... İnanması çok zor... Allah Ailesine sevenlerine değerli eşine sabır versin...
Allah rahmet eylesin, Mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu değerli esprili güleç Osman ağabeyim..
Osman ağabey... Erken oldu.. Şaka gibi... İnanamıyorum hala...
Cenazesi bugün öğle namazında İzmir Eşrefpaşa camiinden kaldırılacaktır...
TÜRSAB ise resmi web sitesindeki duyurusunda şu açıklamaya yer verdi: TÜRSAB Ege Bölgesel Yürütme Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Mavi İnci Turizm Seyahat Acentası sahibi, 21. Dönem Ege Bölgesel Yürütme Kurulu II. Başkanı Osman Kızıltuğ vefat etmiştir. Cenazesi 28 Aralık 2016 tarihinde (Bugün) öğle namazına müteakip Eşrefpaşa Camii nde kılınacak cenaze namazından sonra Menderes Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün ise 'Çok iyi bir dostumu kaybetmenin acısı içerisindeyim... Çok ama çok üzgünüm fotoğrafındaki gibi samimi güzel bir insandı. Allahım rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah... Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum.' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.