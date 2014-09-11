UBER cevapladı: Korsan Taşımacılık yapmıyoruz!
ABD merkezli UBER Şirketinin aracına İstanbul'da ceza kesilmesi ve Emniyet Müdürlüğünün 81 ile gönderdiği geniş kapsamlı talimat UBER yasaklanıyor mu sorusunu gündeme getirdi. İşte UBER gündemi ve UBER'in açıklamaları...
28 Aralık 2016 Çarşamba
- turizmhaberleri.com/haber merkezi
Akıllı telefon kullanıcılarına taksi hizmeti ve telefondan ödeme imkanı sağlayan UBER; global bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor yapılanmasını.. Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren San Francisco merkezli UBER şirketi; Türkiye'de hem taşımacılık hem de turizm sektörünün tepkilerini de çekiyor.
TURİZMCİLERDEN İLK TEPKİ TURGÖN PLATFORMU'NDAN GELDİ...
TURGÖN Platformu Kurucusu Aydın Yaylacıklılar; Ekim ayında UBER'in faaliyetlerinin hem Taşımacılık hem de Turizm sektöründe çok büyük sorun yaratacağı konusuna dikkat çekerek; Maliye, Ulaştırma ve Turizm Yetkililerin bir an önce araştırma içine girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ardından en yetkin isim olan TOF Federasyonu ve TTDER Genel Sekreteri Nusret Ertürk; UBER konusunu tüm detayları ile masaya yatırdı. Haber Linkleri: www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=31086 www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=31087
UBER CEZALARLA GÜNDEMDE...
İstanbul'daki UBER taksilerine kesilen ceza ise şirketin faaliyetlerini yeniden tartışmaya açtı. Habertürk'ün haberinde; Uber'in aracını bağlayan İstanbul trafik ekiplerinin araçtaki yolculara 281 TL ceza kestiğini, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Uber'le ilgili 81 ile talimat göndererek “korsan taşımacılık '' yapmak suçundan ceza kesilmesi talimatı verdiğini açıkladı.
UBER TÜRKİYE'DE YASAKLANIYOR MU?
“Türkiye'de UBER'in faaliyeti yasaklandı“ başlıklarıyla manşete oturan Habertürk kaynaklı haberde şu açıklamalara yer verildi: “Emniyet Müdürlüğü'nden verilen talimatla, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532 TL, ikincide ise 4 bin 220 TL'ye çıkıyor. Eğer yolcuyu taşıyan sürücü araç sahibi ise trafik cezası dışında araç 60 gün bağlanacak. Ayrıca yolculara da 281 lira ceza kesilecek. 12 Aralık'ta gönderilen talimatta, sahibinin kullanmadığı araçların bağlanmaması gerektiği belirtildi ve Anayasa Mahkemesinin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gösterildi. 12 Aralık'tan önceki uygulamada, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçları, sürücünün kim olduğu gözetilmeksizin 60 gün bağlanıyordu. UBER sistemi ile çalışan araçların 'tarifeli yolcu taşıma '' yetkisinin bulunmadığı, bu yöntemin korsan taksicilik alanına girdiğini belirten yetkililer; belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşımacılığının sadece, ticari taksi, M plakalı minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduğu kaydetti.
UBER'E AÇILAN DAVALAR VE TEPKİLİ TAKSİCİLER
Dünyanın pek çok ülkesinde binlerce yasal taksicinin protesto eylemi ve hakkında açılan davalarla gündeme gelen UBER; 2014 yılından beri Almanya, İspanya, Hindistan ve Hollanda'da lisanssız sürücülerle hizmet verdiği iddiaları ile açılan davalarla basında yer alıyor.
Türkiye gündeminde yer alan haberlerle ilgili cevap hakkını kullanan UBER şirketi ise yasal zeminde hareket ettiklerini belirterek turizmhaberleri.com
'a şu açıklamada bulundu: Bugün bazı basın organlarında Uber uygulamasının “korsan '' taşımacılık yapan ulaşım seçeneklerini bulmaya hizmet ettiği, “yasal olmadığı '' ve bu konuda “emniyetten Uber özelinde bir talimat olduğu '' yönünde birtakım haberler yer almıştır.
Öncelikle belirtmeliyiz ki Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir.
Uber olarak dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız.
Türkiye'de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.
Türkiye'de teknoloji hizmetimiz, yolcularla lisanslı uberXL ve taksi ürünlerimizi buluşturarak hizmete aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir.
Söz konusu haberlerde yer alan iddialara yönelik olarak Uber olarak ifade etmek isteriz ki;
- Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul'da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır.
- Nitekim talimatta hiçbir şekilde “Uber“ ismi dahi geçmemektedir.
- Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir.
- Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır.
- Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararı, araçların bağlanmasına ve para cezalarına sebep olan ilgili yasanın bazı maddeleri iptal edilmektedir.
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın haberde yer alan “Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor, uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor“ beyanı doğruları yansıtmamaktadır. Uber gerekli tüm vergilerini ödemektedir. Uber uygulaması sayesinde kullanıcılar ulaşım sağlayıcılara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar.
- Paris'te Uber uygulamasının yasadışı olması ve Uber hizmetlerinin durdurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine, Paris Uber'in en çok kullanıldığı şehirlerin başında gelmektedir. Londra'dan İstanbul'a Avrupa kıtasında bir sürü şehirde Uber sevilerek kullanılmaktadır.
- Uber'in Türkiye ürünleri arasında sadece lüks taşımacılık seçeneği değil, aynı zamanda uberTaksi servisi ile sarı ticari taksilerle yolculuk seçeneği de sunulmaktadır. Bu doğrultuda Uber'in taksicilerden pay alması gibi bir durum söz konusu değildir, aksine onların hayatını kolaylaştıran ve ek kazanç sağlayan bir uygulamadır.
Kaynak: turizmhaberleri.com