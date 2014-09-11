UBER cevapladı: Korsan Taşımacılık yapmıyoruz!

ABD merkezli UBER Şirketinin aracına İstanbul'da ceza kesilmesi ve Emniyet Müdürlüğünün 81 ile gönderdiği geniş kapsamlı talimat UBER yasaklanıyor mu sorusunu gündeme getirdi. İşte UBER gündemi ve UBER'in açıklamaları...