Turizmde Kriz ve Risk Yönetimi oluşturulmalı

Ocak-Kasım dönemi yabancı turist kaybının 10.7 milyona çıktığını belirten Antalya Milletvekili Budak; 4.7 milyon turist kaybeden Antalya için özel destek paketi ile ulusal kriz ve Risk Yönetimi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Kasım ayı turist hareketliliği ile ilgili verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 2017 yılında turizmde kaybın daha da büyümemesi için acilen risk ve kriz yönetimi oluşturulmalıdır '' dedi.Ocak-Kasım 2015'da Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 34.8 milyon düzeyinde olduğunu, bu yıl ise yüzde 30.8'lik kayıpla yabancı turist sayısının 24 milyon 50 bin'de kaldığına dikkat çeken Budak, “11 ayda yabancı turist kaybı 10.7 milyon. Türkiye'nin, Rusya ile birlikte olgunlaşmış pazarı olan Avrupa pazarında ciddi kayıpları var. Avrupa ve OECD ülkelerinin tamamında eksi var. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya gibi ülkelerde yüzde 30 ile yüzde 60 arasında kayıplar var. Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle birlikte biraz artış olmasına karşın geçen yıla göre kayıp yüzde 77'lerde. Geçen yıl 11 ayda 3.6 milyon Rus turist gelirken, bu yıl 822 binde kaldı '' dedi.Avrupa pazarındaki gerilemenin temel nedeninin Türkiye'nin imajındaki bozulma olduğunu kaydeden Budak, “Türkiye'de son dönemde yaşanan tartışmalar, OHAL sistemi, gazetecilerin tutuklanması, AB ile ilişiklerde yaşanan gerilim, çocuk istismarcıları ile ilgili tartışma gibi pek çok konu Avrupa basınına yansıdı. Bu olumsuz gelişmeler zaten sıkıntılı olan imajımızı daha da kötü duruma düşürdü. Bir de üzerine Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırı eklendi. Tüm bunlara etkili yanıtlar verilebildiğini söylemek mümkün değil '' diye konuştu.RİSK VE KRİZ MERKEZErken rezervasyonlarla ilgili 2017'ye ilişkin gelen verilerin, 2016'dan daha da kötü olduğunu bildiren Budak, turizm sektörüne özgü risk ve kriz yönetiminin oluşturulmasında da geç kalındığını belirtti. Budak, “Erken rezervasyon dönemi başlamadan, turizm sektörünün tüm bileşenleriyle bir araya gelinmeli, 2017'nin planlaması sağlıklı şekilde yapılmalıydı. Fiyatlardaki düşüşe rağmen, 2017 erken rezervasyon rakamları 2016'dan da kötü. Ancak hükümet rehavetten bir türlü çıkamıyor. Bir an önce turizmle ilgili risk ve kriz merkezi oluşturulmalı, etkin bir çalışma yürütülmeli. Özellikle AB ülkeleri için özel kampanyalar oluşturmalı ve devreye alınmalı. Büyükelçilikler turizm ofisi gibi çalışmalı. Aksi takdirde sorun büyüyerek devam eder. Destekler parça parça değil, bütüncül bir yaklaşımla ilan edilmeli ki, sektör neyi ne kadar yapabileceğini öngörebilmeli '' dedi.TURİZME İSTİHDAM DESTEĞİ-ANTALYA'YA ÖZEL TEŞVİKHükümetin esnaf, KOBİ ve sanayiciler için paketler hazırladığını ancak turizm sektörünün görmezden gelindiğini kaydeden Budak, ayrıca hükümetin turizm gelirleriyle ilgili çelişkili rakamlar açıkladığını belirtti. Budak, “Hükümet, Orta Vadeli Programı'nda 2017 turizm gelir hedefini 23.5 milyar dolar, yıllık programda ise 25.1 milyar dolar öngörüyor. Burada bir çelişki var. Ama daha da önemlisi bu krizle Türkiye 10 yıl öncesine geri döndü. Hükümet ekonomideki sıkıntıyı öteleyebilmek için esnafa, kobi'lere, sanayicilere destekler açıklıyor. Ama ülkeye önemli bir döviz girişi sağlayan turizm sektörü için bir açıklama yok. Turizm sektörüne de acilen istihdam ve kredi desteği sağlanmalı. Özellikle krizin en fazla vurduğu Antalya için bir paket hazırlanmalı. Antalya, 2016 yılında geçen yıla göre 4.7 milyon, 2014'e göre ise 5.5 milyon turist kaybetti. Antalya'nın bu yarayı sarabilmesi için ek bir desteğe ihtiyacı olduğu açık '' şeklinde konuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin yıllara ve aylara göre dağılımı şöyle: