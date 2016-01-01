Mavi Bisiklet Filmi Fransa'da yarışacak

Yabancı Film festivallerde farklı kültürlere hitap ederek beğeni kazanan Mavi Bisiklet, 25 Ocak-7 Şubat tarihlerinde Val-de-Marne'de düzenlenecek 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali'nde yarışacak