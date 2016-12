Bisikletle Afrika'da 60 bin kilometre yapacak

Bisikletiyle Afrika kıtasında 60 bin kilometre pedal çevirip Hayallere Yolculuk belgeselini çekeceğini açıklayan Gazeteci Hasan Söylemez, Afrikalılara ''En büyük hayalin ne?'' sorusunu soracak. İşte proje detayları...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Türkiye'yi yanına hiç para almadan bisikletle sekiz ay boyunca on bin km dolaştı, yoldayken gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insanın hayatına dokundu, televizyon programları yaptı, kitap yazdı, on binlerce insana ilham kaynağı oldu ve şimdi dünyada bir ilki gerçekleştirmek üzere bisikletle Afrika'ya gidiyor.Gazeteci Hasan Söylemez, bisikletiyle tek başına Fas'tan başlayarak Afrika kıtasında bulunan 6 ada ülke dahil bütün ülkelerde (54 ülke) yaklaşık 60 bin kilometre pedal çevirip belgesel çekecek. Ocak 2017'de başlayacak yolculuk en az üç yıl sürecek. Söylemez, ''Hayallere Yolculuk'' adını verdiği belgesel projede yolda karşılaştığı Afrikalılara ''En büyük hayalin ne?'' sorusunu soracak. Anlatılan hayaller, dramatize edilmeden, fotoğraf, video ve yazılarla belgelenecek. Bu belgeler hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde; televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla dünyayla paylaşılacak. Dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş bu projede anlatılan hayallere ortak olmak istediğinde, hayallerin gerçekleştirilmesine ve yardımda bulunulmasına ''Hayallere Yolculuk'' aracılık etmiş olacak.Afrika'nın ''Hayal arşivini'' oluşturmayı amaçlayan Hasan Söylemez, anlatılan hayaller ile dünya devletlerinin, politikacıların, sanatçıların, sivil toplum ve yardım kuruluşlarının, akademisyenlerin, kısacası bütün dünyanın dikkatini çekerek Afrika'ya farklı bir açıdan bakılmasını sağlamayı ve oradaki insanların sesini duyurmayı hedefliyor.Söylemez proje hakkında şunları söyledi: ''Afrika'nın tüm ülkelerini bisikletle dolaşmak benim en büyük hayalimdi. Ben kendimi hayalimi gerçekleştirirken yolda karşılaştığım Afrikalılara da ''en büyük hayallerini'' soracağım. Ne yazık ki, artık hayal kuramaz olduk, neredeyse hayal kurmayı unuttuk! Oysa hayal kurmak, umuttur, zorluklara karşı motivasyon gücüdür. Kurulan hayaller insanları mutlu eder ve pozitif düşünceyi harekete geçirir. ''Hayallere Yolculuk'', insanlara hayal kurdurarak yarına dair yaşama umudunu arttırıp onları sımsıkı hayata bağlayacak. Herkesin kendi hayallerinin peşinden gitmesine cesaret verecek. İnsanlar hayal kurmayı tekrar hatırlayarak yenilikçi ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacaklar ve böylelikle hep birlikte güzel bir gelecek tasarlayacağız.''Afrikalılara ''en büyük hayalin ne?'' sorusunun yanında yaşı, mesleği, eğitimi ve medeni durumunu da soracağını belirten Söylemez, ''gideceğim her ülkenin gelişmişlik düzeyi, yaşam koşulları, kültürel, eğitim, sağlık ve ekonomisiyle ilgili gözlem ve tespitlerimle birlikte ortaya çok değerli bir araştırma kaynağı çıkacaktır. Elde edilen bu veriler, işbirliği yapmak isteyen üniversitelerde sosyolojik ve psikolojik bir değerlendirmeden geçtikten sonra ''Afrika'nın hayali nedir?'' sorusuna cevap bulacağız.'' dedi. Delta Bisiklet'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan ''Hayallere Yolculuk'' projesine Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA da diplomatik destek verecek.Hasan Söylemez'in Afrika yolculuğu sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.Facebook: https://www.facebook.com/hasannsoylemez/ Instagram: https://www.instagram.com/hasansoylemez/ Twitter: https://twitter.com/hasansoylemez 2003 yılında yerel gazetelerde muhabir ve fotoğrafçı olarak gazeteciliğe başladı. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken bir taraftan da gazetecilik yapmaya devam etti. 2006 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, siyasi, ekonomi ve kültürel yayın yapan Türkiye'nin en büyük bölgesel haber gazetesi ''Şark Haber'' gazetesini kurdu. 2007 - 2009 yılları arasında Star Tv ve Kanal D'de ekonomi ve gezi programlarında haber muhabirliği ve program sunuculuğu yaptı. 2010 yılında (yanına hiç para almadan) bisikletle sekiz ay 10 bin km Türkiye'yi dolaştı. 2014 yılında TRT1'de 30 bölüm yayınlanan belgesel haber programı ''Yoldaki Haber''i hazırlayıp sundu. 2015 yılında kısa sürede ''çok satanlar'' listesine giren ''Hayata Yolculuk'' adlı kitabını çıkardı.