Bisikletle Afrika'da 60 bin kilometre yapacak

Bisikletiyle Afrika kıtasında 60 bin kilometre pedal çevirip Hayallere Yolculuk belgeselini çekeceğini açıklayan Gazeteci Hasan Söylemez, Afrikalılara ''En büyük hayalin ne?'' sorusunu soracak. İşte proje detayları...