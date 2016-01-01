Evrende Birlikte Yaşamak ve Birlikte Yaşlanmak

İşte 2016 yılının son, yeni bir yılın ilk yazısı.. Yazarımız Hüsnü Gümüş; birlikte daha güzel ve yaşanılır bir dünya yaratmanın yol haritasını çıkarıyor. Evet birlikte her zaman bir şeyler yapılabilir. Mutlu yıllar diliyoruz.