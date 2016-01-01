Evrende Birlikte Yaşamak ve Birlikte Yaşlanmak

31 Aralık 2016 Cumartesi
- HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com/ Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
EVRENDE BİRLİKTE YAŞAMAK VE BİRLİKTE YAŞLANMAK
2017 yılını, gezegenimizde Küçük Prens'in düşlediği huzur ortamında, sevgi ve mutlulukları birlikte yaşayabildiğimiz, yuvalarımızda hiçbir değerin bunların önüne geçmediği yılların başlangıcı olması dilekleri ile karşılamak istiyorum.
Tüm dillerde en çok tekrarlanan bu dileğin gerçekleşmesi için toplumda birbirini seven, yaşamında insanlara sevgi aktarabilen, onları kendi yaşamlarının bir parçası olarak görebilen kişilere ve ortama ihtiyacımız var.
Milyonlarca yıla uzanan uygarlıklar tarihini, semavi dinleri, inançları, felsefeyi, tasavvufu bir ortak çizgide buluşturmaya çalıştığımda bizlere “birlikte yaşayabileceğimiz ve yaşlanabileceğimiz“ etrafında birleşmek isteyenler için ortamlar armağan ettikleri sonucuna varıyorum. Bunun İçin Her Zaman Bir Şeyler Yapılabilir
Son yıllarda sağlık, yaşlılık, yaşam ortamları ve kentlerle ilgili pek çok izlemeye ve sonuçlar çıkarmaya çalıştığım toplantılar artarak devam ediyor.
Bu ortamlarda Ekonomik yönlerin öncelikle ele alındığı, gündeme taşındığı bunun yanında sevginin, geleneklerin, toplumsal yaşamla ilgili düşüncelerin ikinci planda kaldığı, sonuçların gelire endekslendiği bir anlayışın geliştiği izlenimi ediniyorum.
Aşamaların iyi tanımlanması halinde toplumsal barış, birlikte yaşama ve dünya ile yaşıt düşüncelerden, geleneklerimizden gelen kavramların yeniden kurgulanacağı bir ortamda geleneklerin yeri giderek artacaktır. Birlikte Yaşayalım
Dünyamızı bir huzur gezegeni yapmak için gelin aile, semt, köy, kasaba yaşamımıza yeni bir boyut getirelim, 2017 yılında yeni çözümler üretelim.
Geçmişteki yerleşim yerlerinin (antik kentlerin) yapısını incelediğimizde Tüm yerleşimlerde birlikteliğin, paylaşımın, ortak yaşam alanlarına yansıdığını; insanların yaşadıkları huzuru tiyatrolara, agoralara, agoralara Pazar yerlerine, meydanlara yansıttıklarını görüyoruz.
Yüzlerce yıl sonra bu günkü toplumun Akıllı kentleri, teknolojiyi kullanabilecek akıllı paylaşımlar ve paylaşımcılardan oluşan birlikte yaşayan insanlar oluştuğunu görmelerinin bu gözle değerlendirmelerinin yolunu açmak da elimizde. Yaşlılarımız Öncelikli
Kentlerimiz, yaya geçitleri, ışıkları, levhaları ile yeterince akıllı, sorun kullanıcıların uyumda; çevresini, etrafını dikkate almayan bir kişinin yaşlılar için aradığı çözüm onları toplumdan uzaklaştırmak olmamalı.
Mutlu Yuvalardan ve Ortamlardan oluşan Huzur Gezegeni hedeflediğimizde her yaştan kişilerin bir arada yaşamaktan mutlu olacağı, tanımın içeriğine yaşlılarını toplumdan uzaklaştıran bir anlayış yerine onlarla yaşamı onlarla paylaşan insancıl modellerin gelişeceği bunun için yaşarlardı yargısına varılmasını diliyorum.
Yaşlanan dünya bizi 300 yıl sonra nasıl anacak, ya da anmalı sorusuna yanıtı tarihi ve kültürü Yunuslarla, Mevlanalarla, Velilerle, Ozanlarla Anadolu'da yetişen insan ve toplum dostları olarak misafir odalarımıza, Köy odalarına, Kervansaraylara, Meydanlara, gecelere ve Han Duvarları gibi şiirlere yansıyan konukseverlik ve paylaşım anlayışında gizli. Beş saniye düşünebilen insanlar davranışları ile bugün sorun olan davranışlarındaki pek çok sorunu sorun olan pek çok olayı engelleyebilir. Refah Fonu ve Sivil Toplum Hizmeti
Toplantılarda önerilmesine rağmen kamusal anlamda bir oluşuma rastlanmayan iki öneriyi burada tekrarlamak istiyorum. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2433
Karar organları toplumsal yaşamın düzenlenmesi ile ilgili önerileri dikkate alarak elde edilen sonuçları desteklendiklerinde amaçlara daha hızlı ulaşabileceklerdir.
Bazı ülkelerde olduğu gibi askerlik hizmetinin bir bölümünün Toplumsal Yardımcı olarak yerine getirilmesi hem mesleğin oluşması hem de toplumda sevginin ve dayanışmanın paylaşılması anlamında değer taşıyacaktır.
DASK, TARSİM anlamında yeniden oluşturulacak bir sosyal güvenlik sistemi (Refah Fonu) mevcutlara katkı sağlarken ileri yaşlarda ihtiyaç duyulacak maddi ihtiyaçlara da destek olacaktır. Ben gençlere 40 ya da 50 yıl sonra ihtiyaçları olacağı için 20 yaşından itibaren yılda 1.000 TL yi bu amaçla ayırmalarını öneriyorum. Dengenin Kurulması Gerekiyor.
Ekonomi ve toplumsal dayanışma arasında bir dengenin kurulması gerekiyor. Öncelikle hedefin dünyadaki temayüle uygun olarak yapılandırılmasına, Saygılı davranışlar karşısında alacağımız olumu izlenimlerin değerini anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz bilince ve huzura ihtiyaç var.
Anadolu'da 12 bin yıl öncesinden başlayan ve bugün toplumsal yaşamları ile de daha çok tanımak istediğimiz antik kentlerdeki yaşamlar gibi Dünyayı tümüyle bir huzur ortamı olarak yaşamaya niyetlendiğimizde “Huzur Evleri '' kavramı da yeni bir boyut kazanacaktır.
Toplumda yaşantımızı yaşlılarımızla birlikte paylaştığımızda ve kendimizi yaşamımızda bir gün karşılaşacağımız bu gerçeğe göre tasarladığımızda teknoloji ve toplumsal yaşamın birlikte getireceği çözümler de kendiliğinden üretilmiş olacaktır. Kaynak: turizmhaberleri.com