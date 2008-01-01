İşte 007 James Bond'un ardındaki gerçekler

Yazarımız Asil S.Tunçer; Dünya sinemasına damgasını vuran 007 James Bond'un izini sürdü. Bakın ünlü gizli ajan karakterinin ardından kim çıktı: Titel doğumlu, Duşan Popov yani Duşko.. İşte Duşko'nun müthiş hikayesi..

Kaynak: turizmhaberleri.com

(İlk bölümü okumak için tıklayınızPopov, MI5'e paralel olarak o dönem başında efsanevi General Stuart Graham Menzis'in bulunduğu Britanya MI6 servisi için de çalışıyordu. Britanyalılar için çalışmaya başladığı dönemde kod adı “Scott '' idi. 'Yetkililer Popov'u olağanüstü yetenekli bir ajan olarak görüyordu. Çekici, karizmatik, entelektüel becerilere sahip ve gerektiğinde içgüdülerinin ön plana çıktığı bir kişi olarak değerlendiriyorlardı.Bir varsayıma göre ise 'XX Sektör'de ve MI5'te onunla birlikte iki ajan daha çalışıyordu: “Jelatin '' kod adlı İngilizlerin verdiği adla Fredl Gertner Alias ama gerçek adıyla Gerda Saliven ve “Balon '' kod adlı Giki Metklaf. Bu üçü birlikte hareket ettiklerinden dolayı yakıştırılan “üç '' lü anlamındaki 'tricycle' adı daha çok Popov için kullanılır oldu.Hasta ruhlu, her şeyi önemsemeyen ve kana susamış biri olmaktan çok, hayatta kalma becerileri yüksek ve bunları iyi kullanabilen, hayvansal içgüdüleri olup ama bunları sadece en zor şartlarda bile yaşamak için içgüdülerini harekete geçirebilen bir kişi olarak karşımıza çıkar. Buna örnek olarak; kendine karşı Abver'e bilgi veren şoförü ifşa olduğunda onun biran önce işini bitirmek ve intikamını almak istemiş lakin ihaneti açığa çıkardığında ne yapıp edip duygularını gizlemiş, son ana kadar beklemiş ve adamlarına öldürtmüştür. Bilakis kendi öldürmek yerine…1941'deki Alman işgalinden sonra işgal altındaki Yugoslavya'da hükümete gizli ajan olarak çalışmayı teklif etmiş, memnuniyetle kabul edilmiştir. Yugoslavya Hükümeti için 'Duşko'' kod adıyla çalışmaya başlamış, böylece tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vak'a yaşanmış, Dusan Popov “üç taraflı ajan '' olarak çalışmıştır.1941 yılında Almanlar Popovu Portekize göndermiş, orada Abver için çalışmaya devam etmiştir fakat aynı zamanda MI5, MI6 ve Yugoslavya istihbaratı için de çalışmaya devam etmiştir. Portekiz'de Popov İan Fleming'le tanışmıştır. Fleming'in o dönemki görevi “Altın göz Operasyonu '' (Operation Golden Eye 1941/42)'dur. Söz konusu misyon Popov'u ve Tricycle'ı takip etmektir. Bu operasyon sırasında Fleming Popov'un ilginç yaşamı ve ajanlık özelliklerinden etkilenip 10 yıl sonra 007 ajanıyla ilgili ilk romanını yazacaktır.Bu arada Fleming Duşan'ın bir casinoda o zamanın parasıyla 50.000 $ risk etmesine tanık olmuştur. Litvanyalı rakibi Duşan'ın blöfünü yemiş ve çekilmiştir. Dolayısıyla 1953 yılında çekilen “Kasino Royal '' filminde aynı sahneyi görebiliyoruz. Duşan'ın Portekiz' deki harcadığı paranın kaynağı Abver'dir ve Duşana A.B.D.'deki yeni görevi için verilmiştir. Abver, Duşan'ı Amerika'daki istihbarat ağını kurup Amerikan silahlı güçleri için bilgi toplaması özellikle de Havaideki donanma kuvvetleri ile ilgili bilgi toplamasını istemiştir.A.B.D.'ye gelir gelmez Popov FBI gidip Japonların Pearl Harbour'a yapacakları saldırıyla ilgili mikrofilmleri göstermiştir. FBI ajanları bu bilgileri FBI başkanı olan John Edgar Huver'e iletmişlerdir. John Edgar Huver bu bilgilere kuşkuyla yaklaşmış ve önemsememiştir. Fakat 7 Kasım 1941'deki Pearl Harbour' baskını Popov'un haklılığını ortaya koymuştur.Şayet, Huver Popov'u dinleseydi 2.500 kişi ölmeyecek, yine 1.500 kişi de yaralanmayacak sonuçta bu hezimet yaşanmayacak, belki de çıkartma Amerika lehine sonuçlanacaktı. Ne yazık ki, Huver Popov'a güvenmemiş hatta üç-dört kez gözaltına alınması hususunda talimat bile vermiştir. Amerikalılar bu yenilginin neden ve sonuçlarını kamuoylarından gizlemek amacıyla, Popov hakkındaki tüm bilgileri saklamaya çaba göstermişlerdir. Özellikle de 1974 yılında yayınlanan 'Popov'un Otobiyografisi'nin yayınlanmaması için büyük çaba sarf etmişlerdir.Savaş esnasında Popov, Jezban'ı da çift taraflı ajan olarak çalışması için ikna etmeye çalışmıştır. Jezban'ın İngilizler için bilinçli olarak ne zaman çalışmaya başladığı bir muammadır. Bazılarına göre 1943 yılında başlamış ve 1944 yılında Gestapo tarafından hapsedilmiştir. Aynı zamanda Gestapo, Popov'un büyük kardeşi İvanı da hapsetmiştir. Küçük kardeşi Vladimir tehlikede olduğundan o da İngiliz istihbaratı için çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla Popov, İvan'ı ve Johan'ı bir anlamda kurtarmaya çalışmıştır.Öte yandan Gestapo, soruşturma esnasında değişik metotlara başvurmuş, ilaç kullanmış, değişik kimyasallarla insan beynini gerek sorgulamada gerekse ajanlık sürecinde etkilemiş, bilinçaltını kontrol etmiştir. “Doğruluk Serumu '' diye bilinen özel karışımla itiraflar elde edilmiş, ele geçirilen ajanlardan çok özel bilgiler alınmıştır. Ancak tek Popov ne yapılıp edildiyse hiçbir sırrını vermemiştir. Yalnız Gestapo iddiasından vazgeçmemiş ve yapacağından geri kalmamıştır. Sonuçta İvan bir şekilde hapisten kaçmayı başardıysa da Johan Jezban kaçmayı başaramamış, Gestapo tarafından öldürülmüştür.Savaş sonrasında Popov arkadaşının katilini bulmuştur fakat öldürmemiştir. Bu da gösteriyor ki Popov aslında azılı bir katil değildir ama kesinlikle çok güçlü ya da başka bir deyişle oldukça iyi bir ajandır. Kendi ifadesine göre, “O an tüm yaşananlar aklımdan geçti… Tüm yalanlar, ikiyüzlülükler, ölümler ve itiraflar… Benzeri olaylardan dolayı içim kalktı; sanki tüm organlarım dışarı çıkacak gibi hissettim ve yapamadım''.İkinci Dünya Savaşı'nda Duşan'ın çalışmalarıyla birkaç yüz Nazi ajanı yakalanıp öldürülmüştür. Normandiya Çıkartması esnasında da Popov'un verdiği bilgiler çok büyük yarar sağlamıştır. Popov için ünlü MI6 ajanı Graham Greene şu ifadeyi kullanmıştır: “II. Dünya Savaşı'nda İngiltere için çalışan en önemli ve başarılı ajan Duşko Popovdur''.Bütün bu çalışmalarından dolayı Popov İngiltere vatandaşlığı ile İngiltere Ordu Nişanı kazanmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Duşan, Fransa'da yaşamaya başlamış ve istihbarat işini bırakmıştır. Birkaç kez Dubrovnik'e gelmiş ama Belgrat'a gelip gelmediği hususunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kardeşi İvan'ın ise Yugoslavya'ya girmesi yasaklanmıştır.Ian Fleming'in “007 ajanı '' için (Duşko) Duşan Popov şu sözleri kullanmıştır: “Gerçekten karakter olarak beni yansıtmıştır fakat onun gibi bir hayatım olsaydı Abver beni çok çabuk bulurdu ve onun gibi yaşayan bir ajan 48 saatten fazla yaşayamazdı, öldürülürdü '' … Y.N: Demek ki gerçek bir ajan 007 James Bond gibi olmaz. Bunu belki de dünyanın en büyük ajanının ağzından bizzat duyuyoruz.Dusan Popov, 1950 yılında emekli olduktan sonra Fransa'nın Cannes kentinde yaşamını sürdürdü. Popov, çok fazla sigara tüketimine bağlı kalp yetmezliğinden 10 Ağustos 1981'de yine Fransa'da Cannes'in yaklaşık 17 km kuzeyinde küçük bir kasaba olan Opio'da 69 yaşındayken vefat etti.Y.N.: Siz okurlarımdan ricam '007 James Bond'u filmlerde izlerken onun bir Amerikalı değil (eski) Yugoslavyalı olduğunu hatırlamanızdır. Ayrıca Popov'un da bizzat söylediği gibi öyle 007 Bond gibi ajanlık olmaz olsa olsa Hollywood filmi olur.Nikola Giljen ve Jelena Mandiç'in, “Benim Adım Popov, Dusan Popov '' adlı Sırpça makalesinden Türkçeye çeviride bana yardımcı olan eşim Rehber Rukiye Tunçer ve kayınbiraderim Yeminli Tercüman Hasan Serbest'e teşekkür ediyor, siz okurlarımın yeni yılını kutluyorum. 2017 hepimiz için güvenli ve huzurlu bir yıl olsun.Esenlikle…