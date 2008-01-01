Erciyes ve Kayseri otelleri yılbaşı için doldu

Yılbaşında Erciyes Dağı ve Kayseri şehir merkezindeki tüm otellerde rezervasyonlar dolarken, FIS Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes'te yapılacak olması otelleri şimdiden ilgi odağı haline getirdi.

31 Aralık 2016 Cumartesi - Şehir merkezinde Novotel, Radisson Blu Kayseri, Erciyes te bulunan Ramada, Magna ve Mirada otelleri yılbaşında 100 doluluk oranına ulaşırken, sezon boyunca da hafta sonlarını büyük ölçüde rezerve etmiş bulunuyor.



Radisson Blu Kayseri nin Genel Müdürü Atakan Altuğ yaptığı açıklamada: “Turizm sektörü bildiğiniz üzere yaz aylarında beklentileri karşılamadı. Kış turizmine duyulan ilgi özellikle Erciyes Kayak Merkezi nin dünya çapında bilinirliğinin yüksek olmasından kaynaklı gayet olumlu bir portre çiziyor. Önümüzdeki aylarda Erciyes te FIS Snowboard Dünya Kupası nın yapılacak olması da otellerimizi şimdiden ilgi odağı haline getirdi. Dedi.



GEÇEN SEZON 2 MİLYON TURİST GELDİ...

Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid CINGI ise yeni sezonda Erciyes e gösterilen ilgiden mumnun olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Şehir merkezinde ve Erciyes te bulunan otellerde yılbaşında 100 bir doluluk oranı söz konusuyken, sezon boyunca bu etkinin süreceğini ön görüyoruz. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada kayak sporuna ilginin artmasıyla biz de Kayseri Büyük Şehir Belediyesi nin işbirliğinde doğal zenginliğimiz olan Erciyes i, ülkemizin de turizmine katkıda bulunmak amacıyla bir cazibe merkezi haline getirdik. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladık. Böylece hem ülkemizin hem Kayseri nin tanıtımına ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Kapasitemiz ve imkanlarımız doğrultusunda gün geçtikçe bu rakamları çok daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. '' Dedi.



34 farklı kayak pisti ve 102 km pist uzunluğu olan Erciyes te tek bilet sistemiyle tüm pistler kullanılabiliyor. 154 adet suni kar makinasının bulunması ile de Erciyes te kar kalınlığı ya da kar olmaması gibi problemler ortadan kalkıyor. Şehir merkezine kolay ulaşımı ve konaklama avantajlarıyla Erciyes Kayak Merkezi, unutulmaz ve konforlu bir kış tatili için tüm dünyadan talep görmeye devam ediyor.







