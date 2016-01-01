2017 GÜZEL HABERLERLE DOLU BİR YIL OLSUN
Turizmhaberleri.com Ailesi ve TURGÖN Platformu olarak turizmde tüm ezberleri bozacağımız, birlik ve beraberliği başaracağımız, değişimi gerçekleştireceğimiz, barış, huzur, başarılarla dolu yeni bir yıl diliyoruz. Nice yıllara...
31 Aralık 2016 Cumartesi
- turizmhaberleri.com/haber merkezi
Ülkemizde ve dünyada yaşanan terör eylemleri, darbe girişimleri, ekonomik krizler, göçler, mülteci sorunları, savaşlarla harmanlanan zorluklarla dolu hiç bitmeyecekmiş gibi geçen koca bir yılı geride bırakıyoruz. Elbette her sektör etkilendi ama en çok turizm sektörü derin yaralar aldı 2016 yılında.
Ancak asla umutsuz ve güçsüz değiliz. Pes etmedik. Daha çok çalışacağız, daha çok birlik olacağız, daha çok kafa yoracağız sorunlara... Turizmhaberleri.com
Ailesi olarak böyle bir güç ve enerjiyle bakıyoruz önümüzdeki 2017 Türkiye Turizmi tablosuna.
Turizm sektöründe oynanan oyunların, yapılan yanlışların, yanıltıcı showların, küçük-büyük hesapların farkında olduğumuz gibi ülke turizminin gelişimi için emek harcayan değerli kişilerin samimi çabaları, fedakarlıklarını da görüyoruz..
2017 yılında boş konuşmalara, vaatlere, zaman çalanlara, kısır döngülere yer yok. Turizmhaberleri.com
olarak prim vermedik, vermeyeceğiz. HOŞ GELSİN 2017... Kaynak: turizmhaberleri.com