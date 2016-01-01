2017 GÜZEL HABERLERLE DOLU BİR YIL OLSUN

Turizmhaberleri.com Ailesi ve TURGÖN Platformu olarak turizmde tüm ezberleri bozacağımız, birlik ve beraberliği başaracağımız, değişimi gerçekleştireceğimiz, barış, huzur, başarılarla dolu yeni bir yıl diliyoruz. Nice yıllara...