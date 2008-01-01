Yeni yılın ilk saatlerinde hain saldırı

Güzel dilek ve beklentilerle karşıladığımız 2017 yılına, ne yazık ki İstanbul-Ortaköy'de meydana gelen hain terör saldırısı ile başladık. Saldırı ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'un Ortaköy semtinde meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken 4 ü ağır 65 kişi yaralandı. Ölen 15 kişinin yabancı turist olduğu açıklandı.İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz '' dedi. Terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum '' dedi.TOBB:TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yılbaşı akşamı İstanbul'da meydana gelen kanlı saldırı üzerine yaptığı açıklamada, “Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. '' dedi. Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:“Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik. Ancak terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama, düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. Türk iş dünyası adına lanetliyoruz.Terör amacı, kaynağı ne olursa olsun sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük sorunudur. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Terörün panzehiri, birlik ve beraberliktir. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Bizim ayrılmaz bir bütün olduğumuzu, sarsılmaz bir inançla birbirimize bağlı olduğumuzu ve hiçbir ölüm tehdidiyle çözülmeyeceğimizi bu terör yuvaları eninde sonunda anlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun '' dedi.TÜROB:Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise : “Ülkemiz, 2016 yılında çok sayıda hain terör saldırısının hedefi oldu. Yeni yılda yeni umutların yeşermesi toplumun tüm kesimlerinde olduğu üzere turizm sektörümüzün de ortak talep ve beklentisiydi.Ne var ki, hain ve kalleş terör bu kez çirkin yüzünü yeni yılın henüz ilk saatlerinde İstanbul'da bir eğlence mekanında gösterdi ve savunmasız insanları hedef seçti.2017 yılının henüz ilk saatleri içerisinde yaşanan bu terörist saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu hain ve kalleşçe gerçekleştirilen saldırının doğrudan insanların yaşam tarzına ve özgürce yaşama isteklerine karşı yapıldığını düşünüyoruz. Menfur terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı neticesinde yaşamını yitirenlerin acısını derinden paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayın aydınlatılmasına yönelik adli ve idari soruşturmaların bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz.“ açıklamasında bulundu.