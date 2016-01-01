Bakanlık- YÖK- Üniversite işbirliğinde önemli adım

Üniversite-YÖK- Bakanlık ile işbirliği potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilmediğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı; Üniversitelere daha fazla işbirliği ve destek çağrısında bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Derleyen: Nilgün ATAR2016 yılının son haftası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin tarih, edebiyat, sanat, kültür ve turizm alanındaki akademik birim yöneticileri ile görüşen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; Bakanlık ve Üniversite işbirliğinin yetersizliğini gündeme getirdi. Akademi ile siyasetin birlikte daha fazla proje üretmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Avcı; üniversitelerle birlikte yeterince proje üretemediklerini oysa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üniversitelerin sahadaki en önemli paydaşı olduğunu ama bugüne kadar bu işbirliği potansiyelinin gereği gibi değerlendirilemediğini vurguladı.YÖK-Üniversite- Bakanlık işbirliği yetersizliğinin Bakan Nabi Avcı tarafından gündeme getirilmesini çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Üniversiteler bilim ışığında yol gösterici, fikir ve proje üretici konumlarıyla gerek turizm gerek kültür alanlarında Bakanlık işbirliği ve desteğini de alarak önemli roller üstlenecektir.. Bu kapsamda YÖK Başkanı Yekta Saraç ve ekibi ile bakanlık-YÖK ve üniversiteler arasında birlikte neler yapabileceğini görüştüklerini anlatan Avcı, “programların tasarlanması ve üniversitelerde yapabilecek etkinliklerde bakanlık olarak biz ne tür destekler sağlayabiliriz, bunun çerçevesi az çok belirlendi.“ ifadelerine yer verdi.2016 yılında turizmde yaşanan krizin ülkenin gerçek kültür ve turizm potansiyelinin çok azını değerlendirebildiğimizi ortaya çıkardığına dikkat çeken Bakan Avcı; '' Rusya, İngiltere ve Almanya pazarında turizmi otomatiğe bağlanmış ve onlara dönük 'deniz, kum, güneş turizminde' bu paranteze hapsetmişiz. Oysa Türkiye, eğitim, sağlık, macera, arkeoloji, tarihi eserler, yeni miras alanları, kış turizmi, gastronomi gibi akla gelebilecek bütün turizm alanlarında dünyanın en önde giden destinasyonlarından biri olmayı çoktan hak etmiş bir ülke.“ dedi.Kültür- turizm potansiyelinin gereği gibi değerlendirememesinin en önde gelen nedenini yetişmiş insan gücünün bu potansiyeli karşılayacak nitelikte olmayışına bağlayan Bakan Avcı; “sağlık, kış,gastronomi, sanat tarihi, milli miras alanlarına kadar pek çok alanda çok nitelikli yetişmiş elemanlara ihtiyacımız var, Özellikle genç çalışanlarda pek çok temel alanda, yani Türkçe ve yabancı dil alanında çok ciddi zafiyetler söz konusu.“ dedi.YÖK'ün yürüttüğü üniversitelerdeki misyon farklılaşması çalışmasını da dile getiren Avcı, şöyle devam etti: “Bu projeyi, sadece üniversite düzeyinde değil, aynı zamanda aynı alanda çalışan fakülteler düzeyinde de gerçekleştirmemizde büyük yarar var. Üniversitelerin turizm türlerine ilişkin programlarını geliştirirken, herkesin dağcılıkla ilgili programlar geliştirmesi gerekmiyor ya da arkeoloji, sanat tarihi alanında çalışmalar yapan bölümler bile kendi aralarında yöresel imkanları da göz önünde bulundurarak, her bir üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz bulunduğu yöredeki tarihi mirasa göre kendi programlarını oluşturabilecek esneklikte yapılandırılmalıdır diye düşünüyorum.“ dedi.Bakan Avcı üniversitelerin önde gelen temsilcilerine önemli bir öneri de daha bulundu: Sosyolojinin önemli isimlerinden Daniel Bell'in daha çok dar gelirli çocukların devam ettiği New York City Üniversitesi'nden mezun olmasına rağmen, döneminde seçkin düşünürlerin yetişmesinin nedeninin belediyenin tahsis ettiği bir binada kurulan fikir kulüpleri olduğunu anlattığını vurgulayan Bakan Avcı, bu fikri, kendisinin de görev yaptığı Bilgi Üniversitesine de ilettiğini belirtti.“Biz burada kulüp kuramayız ama el el altından kahve ve pastahaneleri örgütleyelim bir süre sonra oradan çok güzel entellektüel hareketlilik doğar.“ dediğini aktaran Avcı, üniversite yönetiminin de bunu yaptığını ve sonuçta bölümler arasındaki bir rekabet başladığını, bunun olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Bakan Avcı, öğrencilerin formel dersler dışında kendi yeteneklerini, heveslerini gerçekleştirebilecekleri, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ortamları hazırlamanın üniversite yönetimlerinin de görevi olduğunu kaydetti.