Seyahat acentalarına destek kararı Resmi Gazete'de

Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına destek sağlanması hakkındaki 2016/9619 sayılı Karar 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayınlanan Karar ile ilgili detaylar TÜRSAB resmi web sitesinde duyuruldu.TÜRSAB açıklamasında şu bilgilere yer verdi: