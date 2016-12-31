Seyahat acentalarına destek kararı Resmi Gazete'de
Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına destek sağlanması hakkındaki 2016/9619 sayılı Karar 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
02 Ocak 2017 Pazartesi
- turizmhaberleri.com/haber merkezi
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayınlanan Karar ile ilgili detaylar TÜRSAB resmi web sitesinde duyuruldu.
TÜRSAB açıklamasında şu bilgilere yer verdi: Değerli Üyelerimiz;
Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 2016/9619 sayılı Karar 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
• Söz konusu Karar kapsamında, Ülkemize; Antalya Gazipaşa-Alanya,Antalya,Muğla Dalaman,Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes,Kütahya Zafer,Trabzon,Denizli Çardak,Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan,Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz(charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, turistik uçak seferi başına 6.000 Amerikan Doları destek sağlanır.
• Bir uçakta bir veya birden fazla acenta tarafından getirilen turistin bulunması halinde , her bir acentaya verilecek destek tutarı , o acentanın getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
• Belirtilen dönemler içerisinde , yolcuları tek bir acenta tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.
• 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz( charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla , birinci fıkrada yer alan destek tutarı yüzde 30 oranında artırılarak uygulanır.
Acentaların bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için , Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen ve yukarıda sayılan havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz seferler ile turist getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranır.
Bakanlık gerekli incelemeyi yaparak destek tutarını belirler ve tahakkuk listelerini düzenler.
Destek verilecek dönem ve ödeme miktarları ile başvuru süresine ilişkin ayrıntılı bilgi için Tebliğ yayınlandığında duyurusu ayrıca bilgilerinize sunulacaktır.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB) Kaynak: turizmhaberleri.com