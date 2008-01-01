Yabancı Belediyelerin 3. Yaş hizmetlerinden örnekler..!

Yurtdışındaki belediyelerin yaşlılar, çocuklar ve gençleri buluşturan uygulamaları yerel yönetimlerimize yeni ufuklar açabilir. Schaerbeek Belediyesi Başkan Yrd. Sadık Köksal;3 yaş grubu için neler yaptıklarını anlattı. Nilgün Atar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Deniz kum güneş üçlemesinin dışına çıkarak 3.Yaş turizmi için yatırım yapılması ve turizm sektörünün bu alana yönelmesi gerekiyor. 3 Yaş turizminin potansiyel ve fırsatlarını turizmciler farkına varmalı diyoruz ama sadece turizmcileri mi ilgilendiriyor 3 Yaş Grubu..? Yaşlı bakımı ve yaşlılık ekonomisinde yerel yönetimler de önemli roller ve sorumluluklar üstlenmek zorunda.Başka ülkelerin yerel yönetimleri yaşlılarına nasıl bakıyor, yaşamlarını kolaylaştırmak için nasıl modeller uyguluyorlar ve bu örneklere bakıldığında Türkiye yolun neresinde görünüyor… 3.Yaş Penceresine bir de bu cepheden bakalım dedik.. Medikal Turizm Derneği-Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 3 Yaş Baharı Turizmi Dinamikleri ve Kongresi'ne Brüksel'den katılan Schaerbeek Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Köksal; kendi bölgesinden güzel örnekler aktardı. Ülkemizde bu alanda yeni modeller yaratılması ve yatırımlar yapılması için beyin fırtınası gerekiyor. Bu nedenle kongrede aldığım notları paylaşıyorum. Umarım yerel yönetimlerimize, yatırımcılara ve girişimcilere ilham verir...Schaerbeek Belediyesi 131 bin nüfusu ile Belçika'nın 6.ncı büyük belediyesi, aynı zamanda da en fazla genç nüfusa sahip ikinci belediye. 65 yaş üzeri kişilerin yüzde oranı düşük. (Almanya'da +65 yaş ortalama sayısı yüzde 46, Belçika'da ise bu oran yüzde 41.5)Nüfusun genç olması nedeniyle yeni siyasi yatırım ve hedeflerin yaşlılardan ziyade gençlere dönük olduğunu belirten Sadık Köksal; “ 2. dünya savasından çıktıktan sonra 1945 yılında Belçika ve Avrupa'da nüfus azalması nedeniyle çocuk yapılmasını teşvik edici politikalar üretildi. 1945-1960 yıllarında yükselen nüfus bugün itibariyle yaşlanan nüfusa dönüştü.. Belçika hükümeti 90lı yıllarda bireysel emeklilik teşviklerinde bulundu. Yaşlı vatandaşların maddi gelirleri var. “ diyor. 1925 yılında emeklilik yaşının Belçika'da 65 olarak belirlendiğini aktaran Köksal; “O dönemde yaşam ortalaması 59 yaştı. İnsanlar emekli olmadan ölüyordu. Bir asır sonra yaşlılık 65 den 67 ye yükseliyor. Uygulama 2025 itibariyle hayata geçecek '' bilgilerini aktardı.Belçika'da belediyelerin görev dağılımı ve sorumluluklarını anlatan Köksal; Fransız kültürü ve çevre temizliği ile 3. yaş grubunun sorumluluğunun kendi belediyesinin görevleri kapsamında olduğundan yaşlılara yönelik etkinlikler, geziler, partiler düzenlediklerini aktardı. Örneğin Pater Baudry 1985 yılında kurulmuş. Schaerbeek'deki yaşlıların soru ve sorunlarına yardımcı oluyor, her öğlen üyelerine yemek veriyor. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri kutluyor. 2016'da 6 kişi 100 yaşını kutlamış.. Yaşlıların internet ve sosyal medyaları kullanmaları için eğitim veriliyor.. Bu sayede aileleri ile iletişim kuruyorlar.Peki yaşlıların kaldıkları konutlar ve alınan hizmetlerde nasıl bir uygulama var?. Schaerbeek Belediyesi Başkan Yrd. Sadık Köksal; özel konaklama hizmetlerine yönelik uygulamaları şöyle sıralıyor:Bir de yaşlıların kendi evlerine verilen hizmetler..İşte yaşlıların kaldığı evlerin özellikleri:65 yaş üzerinde olanlar kalıyor. Schaerbeek belediyesinde 2 tane var. Gelire göre kira fiyatı hesaplanıyor. Toplam 130 daire var. Sağlık ve yemek hizmetleri verilmiyor.Brüksel'de 190 huzurevi var. 2 kategoride yatak bulunuyor; 6227 yatağa sağlık hizmeti veriliyor, 11.287 yatak için ise sağlık hizmeti verilmiyor. Belçika genelindeki emeklilerin ortalama maaşı 1212 euro. Huzur evlerindeki konaklama maliyeti ise 1300 euro. Yaşlıların iyi bir emeklilik maaşı yoksa ise burada kalabilmeleri mümkün değil.Gelir problemi yaşayan her vatandaş ve 65 yaş üzerine hizmet veriyor. Brüksel'de 60 yaş üzeri 15.586 kişi, Schaerbeek belediyesinde 818 kişi bu sosyal konutlarda barınıyor.Evlerinde yaşayan 65 yaş üzeri kişilere ise önleyici, şifa ve hafifletici maddi tıbbı psikolojik yardımlar yapılıyor. Ayrıca resmi evrak işleri, temizlik gibi ihtiyaçlar stk'ların yardımlarıyla karşılanıyor.isimli bir uygulama ise yaşlı ve gençleri buluşturması açısından güzel bir örnek. Aylık 180 euro karşılığında öğrenciler yaşlıların evine yerleşiyor; alışveriş, temizlik, yemek yapma, kitap okuma gibi konularda yardımcı oluyor..Yaşlılar ile çocukları buluşturan çok önemli bir uygulamadan da söz eden Köksal; Türkiye eğitim sisteminde dershanelerin ve kursların yoğunluğuna dikkat çekerek;diyor. İşte bu uygulama yaşlıların bilgi ve deneyimlerinden yararlanabileceğimiz bireyler olduklarını hatırlatmak açısından çok önemli.Uzm.Dr. Sinan İbiş Koordinatörlüğünde Ankara'da düzenlenen kongre ise yaşlılar üzerine fikir üreten çocuklarla, yaşlıları buluşturması açısından önemli ve öncü bir rol üstleniyor. Yazarımız Hüsnü Gümüş'ün dediği gibiolmalı sloganımız.