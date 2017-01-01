Akdeniz Üniversitesi'nde Kültür Sanat Komisyonu kuruldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 'bu komisyon sayesinde, kültür ve sanat alanında üniversite -kent buluşmasını sağlamayı istiyoruz.” dedi.

03 Ocak 2017 Salı - Kültür ve Sanat Komisyonu, Üniversitede farklı platformlarda yürütülen her türlü kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere tavsiye niteliğinde görüş oluşturmak, düzenlenen etkinliklere canlılık kazandırmak yoluyla birimler ve gruplar arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.





Akdeniz Üniversitesi'nin bilimde olduğu kadar kültür ve sanatta da söz sahibi bir Üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversite – kent buluşması için sanayi, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla yakın temas halindeyiz. İstediğimiz üniversite–kent buluşmasının tam anlamıyla sağlanabilmesi için sanatsal ve kültürel anlamda da çalışmalar yapmamız gerekmekte. Bu anlamda Kültür Sanat Komisyonunun varlığı bizler için çok önemli. Bu komisyon sayesinde, kültür ve sanat alanında da üniversite - kent buluşmasını sağlamayı istiyoruz. '' dedi.



Komisyon hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık da, Komisyonda üniversitede farklı alanlarda eğitim veren üç akademisyenin yer aldığını söyleyerek şunları kaydetti; “Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Reha Kavas ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Ebru Nalan Sülün hocalarımızla birlikte sanatın her alanında emek veren, eserlerini sunan akademisyen ve öğrencilerimizin yürüttükleri çalışmaları desteklemek, duyurusunu yapmak ve kamuoyunu sanat ve kültürel varlıklarımız yardımıyla bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyoruz. ''



Kültür-sanatın kurum ve toplumların yaşamındaki önemine işaret eden Komisyon Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kültür ve sanatın toplumsal gelişmişliğin bir aynası olduğunu ifade ederek, oluşturulan komisyonla üniversite özelinde bölgenin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.











