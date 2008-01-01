2017 Gelişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı...

2017, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü “Gelişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı” ilan edildi. FEST Travel YK Başkanı Faruk Pekin “turizm anlayışımızı yeniden gözden geçirebiliriz,” dedi..