Corendon Airlines, En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı Sıralamasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 2015' araştırması sonuçlarına göre, Corendon Airlines,“Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri” kategorisinde ise 7'inci oldu.

05 Ocak 2017 Perşembe - Turizmin içinde bulunduğu sıkıntılı günlere rağmen, hem filosunu büyüten hem de Rusya ve Arabistan gibi yeni destinasyonlara uçmaya başlayan Corendon Airlines, havayolu şirketlerinin küçülmeye gittiği bir dönemde yeni mezun Türk Yardımcı Pilotların tip ücretlerini karşılayarak bünyesinde istihdam edeceğini açıklamasıyla da gündemde uzun süre yer almıştı. Nisan 2017 de filosuna fabrika çıkışlı yeni nesil bir Boeing 737-800 Sky Interior daha katacak olan Corendon, 2017 yazında Alman pazarına da 30 kapasite artışıyla giriyor.

Krizlere rağmen büyüme ve başarı grafiğini sürekli yükselten Corendon Airlines, 2016 yılında, 600 çalışanı ve 688 milyon liralık cirosuyla, Fortune 500 “Türkiye nin En B

Kaynak: turizmhaberleri.com

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CORENDON AİRLİNES, EN BÜYÜK 500 HİZMET İHRACATÇISI SIRALAMASINDA
          
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