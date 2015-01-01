Corendon Airlines, En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı Sıralamasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 2015' araştırması sonuçlarına göre, Corendon Airlines,“Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri” kategorisinde ise 7'inci oldu.