METROPOLİS ANTİK KENTİ KAZILARINDA CAM ÜRETİM FIRINI ORTAYA ÇIKARTILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen 2016 yılı kazı çalışmaları sona erdi