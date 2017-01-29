Dünya turizm sektörünün liderleri EMITT Turizm Fuarı'nda bir araya geliyor!

21'inci kez düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.