Dünya turizm sektörünün liderleri EMITT Turizm Fuarı'nda bir araya geliyor!
21'inci kez düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
05 Ocak 2017 Perşembe
- Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak ve güncel konuların tartışılacağı panellere ev sahipliği yapacak. Fuarın ilk günü düzenlenecek “Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler '' konulu panelde; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai nin de aralarında bulunduğu, dünya turizm sektörünün lider isimleri konuşmacı olarak yer alacak.
Türkiye nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleşecek. 21. kez turizm sektörünün buluşma noktası olmaya hazırlanan EMITT e; 80 ülkeden 5.000 kurum ve kuruluşun katılması, 60.000 kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.
Dünyanın ve Türkiye nin dört bir yanından turizm profesyonellerini, ülkeleri, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk panel “Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler '' başlığıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 14.30 da gerçekleşecek. TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer alacak.
Fuarın ikinci gününde ise “Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler '' paneli saat 14.30 da Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alacak.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, katılımcılarına uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunacak. Katılımcılar, fuar kapsamında yapacakları anlaşmalarla, iş hacimlerini arttırma olanağı bulacaklar.
Kaynak: turizmhaberleri.com