Onur Air Hava Koşulları Nedeniyle İptal Olan Seferleri

Onur Hava yolları iptal olan seferlerini açıkladı.

07 Ocak 2017 Cumartesi - Onur hava yolları iptal olan seferleri ile ilgili olarak internet sitesinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.

'Yolcularımızın uçuşlarıyla ilgili güncel durumu öğrenmek veya değişiklik, iade vb. işlemlerini gerçekleştirmek için 0850 210 6687 numaralı çağrı merkezimizi aramalarını rica ederiz.'



(Güncelleme: 06.01.2017 09:00)

TARİH UÇUŞ KODU KALKIŞ YERİ KALKIŞ SAATİ VARIŞ YERİ VARIŞ SAATİ

07.01.2017 8Q30 İSTANBUL 10:30 DİYARBAKIR 12:25

07.01.2017 8Q31 DİYARBAKIR 13:05 İSTANBUL 15:10

07.01.2017 8Q153 İZMİR 13:00 İSTANBUL 14:05

07.01.2017 8Q154 İSTANBUL 15:00 İZMİR 16:05

07.01.2017 8Q155 İZMİR 16:45 İSTANBUL 17:50

07.01.2017 8Q156 İSTANBUL 18:35 İZMİR 19:40



ÖNEMLİ: Beklenen yoğun yağışlar nedeniyle yolcularımızın uçuşlarına geç kalmamaları için 07-08-09 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na erken gelmeleri rica olunur.









