Atlas Global Hava Yollarının İptal Olan Seferleri
Atlas Global hava yollarının iptal olan seferleri açıklandı.
07 Ocak 2017 Cumartesi
- Atlas Global hava yollarının iptal olan seferleri internet sitesinden yayınlandı. Şirket aşağıdaki açıklamayı paylaşarak yolcularından havalimanlarına gitmeden önce interneti sitesinden uçuşlarını kontrol etmelerini istedi.
'Sayın Yolcularımız,
06-07 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul Atatürk Havalimanı nda yaşanmakta olan kötü hava şartları nedeniyle seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. İptal edilen seferlerde, uygun olan ilk sefere aktarılma işlemleri devam etmektedir. Aktarılan yolcularımıza SMS ile mesaj gönderilecektir. Havalimanına gitmeden önce, uçuşlarınızla ilgili son durumu web sitemizden veya çağrı merkezimizden öğrenmenizi rica ederiz.
Uçuşlarınızı iptal ettirmek istediğinizde bilet tutarınızın tümünün iade işlemleri veya seyahat tarihinden 15 gün sonraya kadar olan bir tarihe aynı kabin ve rota içinde uçuşlarınızın değiştirilmesini talep ettiğinizde, değişiklik işlemleri ücretsiz olarak tarafımızdan sağlanacaktır.
İptal ve iade işlemleri için 0850 222 00 00 veya callcenter@atlasglb.com
çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Sesli mesaj bırakmanız veya callcenter@atlasglb.com
adresine mail atmanız durumunda en kısa sürede talebinize geri dönüş yapılacaktır.' Kaynak: turizmhaberleri.com