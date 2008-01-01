Prof.Dr. Neyişçi yazıyor: Zor Gün, Kolay Liderlik

Yaşağımız zor günlerin ne ilk ne de son olduğuna dikkat çeken yazarımız Prof.Dr. Neyişçi;“Arkamızdaki uzun zor gün deneyimine karşın bunlarla baş edebilecek birikimli liderleri yetiştirebildik mi...“ sorusunu gündeme taşıyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Zor günlerden geçiyoruz. Doğrudur. Nitelikleri farklı olsa da , bu geçtiğimiz ne ilk zor günler ve ne de son zor günler olacak.Arkamızda yaşanmış pek çok zor günün deneyimi var. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken, yetenek, beceri, birikim, liderlik gibi özelliklerin zor günlerin araçları olduğudur ve zor günlerin kendi yeteneklerini, becerilerini, birikimlerini, liderlerini yetiştirmiş olması gerekir. Geliştirmiş midir? Geliştirememiş midir?Turizm de zor günlerden geçti ve geçmekte. Arkamızdaki uzun zor gün deneyimine karşın bunlarla baş edebilecek yetenekleri, becerileri, birikimleri, liderleri yetiştirebildik mi?Yanıt niyetine iki örnek;Reina saldırısından sonra bir İngiliz gazeteci, “teröre verilebilecek en güzel cevabın Türkiye'de tatil yapmak, normal yaşantınızı değiştirmemektir“ diye yazarken, sektör olarak önemli tecrübelerinin olduğundan ve istenmesi durumunda bunları gerekli mercilerle paylaşabileceklerini dile getiren sektörün etkili (!) sivil kuruluşlarından birinin yönetim kurulu “İstanbul için tanıtım çalışması yapmanın bir anlamı olmadığı '' açıklamasında bulunabiliyor. Liderlik zor günler içindir. Yorum sizin...Kasım 2015 seçimlerinden önce muhalefet partisi millet vekili adaylarından biri, yürütme kurulunun görüşlerini almak üzere Kent Konseyini ziyarete geldi. görüşlerini anlattı görüşlerimizi dinledi, sorularımızı yanıtladı, iktidar olduklarında neler yapacaklarını anlattı.Yıllardan beri muhalefette olan bir partinin iktidara gelmek için stratejiler geliştirmesi kadar normal bir şey olamaz. Ancak ayni partinin ya da o partinin adayının muhalefette kalmaları durumuyla ilgili olarak da ciddi stratejiler geliştirmiş olmaları beklenir.sorum şaşkınlıkla karşılandı ve yanıtsız kaldı.Seçim sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri biliyorsunuz. Üzerinde çalışılmış bir muhalefet stratejisi geliştirilmemiş olduğundan Meclis Başkanını seçebilme şansı kaçırıldı. Bugünlere gelindi. Başka günlere de gelinebilirdi.Tıpkı ülke yönetimi için olduğu gibi, sektör yönetimi için de zor günler için titizlikle hazırlanmış akılcı ve bütüncül stratejilere gerek vardır. Terörle mücadele ederken uluslararası ilişkileri, ekonomiyi çökertmemeye de özen gösterilmelidir. Uluslararası ilişkilerin ve ekonominin çökertilmesi terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkileyebilir. Turizmde de başarının, liderliğin havlu atmakla değil, inadına ve ısrarla çalışmakla gerçekleşebileceğinin anlaşılması gerekir.