Akdeniz Üniversitesi SÛFÎ Yolu Projesi ile dikkat çekiyor
Antalya'nın Finike, Elmalı ve Korkuteli ilçelerini kapsaması düşünülen “Sûfî Yolu” projesinin ikinci toplantısı, geniş bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi.
09 Ocak 2017 Pazartesi
- Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde ilk toplantısı yapılan“Sûfî Yolu '' projesinin Ankara da yapılan toplantısına; Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Hüseyin Samani, Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Yargıtay Üyesi Ali İhsan Öztekin, Kültür Bakanlığı Yatırımlar Dairesi Müdür Yardımcısı Cemil Turan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zülküf Oruç, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Erdoğan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahban Yıldırımer, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin, Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü (AKİK) Başkanı Abdullah Aykut, Üyeler Dr. Mehmet Karakayalı, Süleyman Aykut, Mehmet Taş ve konuyla ilgili diğer uzmanlar katıldı.
Antalya nın tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevî değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan “Sûfî Yolu '' projesinde şu ana kadar gelinen nokta ve bundan sonra yapılması gerekenler gözden geçirildi.
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ve bilimsel araştırmaların yapılacağı bir Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kurulması fikri, toplantının en önemli sonuçlarında biri oldu. Ayrıca irfan havzalarımızın yeni millî kültürümüze mal edilerek ihya edilmesi ve uluslararası düzeye taşınmasının önemi vurgulanırken, yerel kültür değerlerimizin Kafkaslardan Balkanlara ve Kuzey Afrika ya kadar geniş bir sahada kültür ve kamu diplomasimizin önemli bir parçası olarak tanıtılması için çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde duruldu.
Toplantıda, içinde devran meydanı, aşevi, restoran ve misafirhane de bulunacak olan Elmalılı Vahib-i Ümmî Kültür Merkezi, yakın zamanda yapılması planlanan Sûfî Yolu Arama Konferansı, senaryo yarışması, 16.-17. yüzyıla uygun film platosu kurulması, sûfî müziği festivali, otantik el sanatları ve ürünleri üretimi, hüsn-i hat yarışması ve benzeri konularla ilgili ayrıntılar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: turizmhaberleri.com