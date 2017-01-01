Akdeniz Üniversitesi SÛFÎ Yolu Projesi ile dikkat çekiyor

Antalya'nın Finike, Elmalı ve Korkuteli ilçelerini kapsaması düşünülen “Sûfî Yolu” projesinin ikinci toplantısı, geniş bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi.