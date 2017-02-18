Ressam Erol Deneç'in yarım asırlık sanatı büyüleyecek

Fantastik gerçekçiliğin evrensel sanatçısı Erol Deneç'in 55 yıllık sanat yaşamını sunan eserleri; 5 Ocak–18 Şubat 2017 tarihlerinde İş Sanat Kibele Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.