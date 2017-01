Koyu Yeşil Belgesel Gösterimleri SULAK ile başlıyor

İçtiğimiz suyu ne kadar tanıyoruz...Tatlı suyun öyküsünü anlatan 'Sulak' belgeseli, Antalya'da izleyiciyle buluşacak… Yusuf Yavuz bildiriyor.

Antalya Kültür Sanat ve Doğadabuan işbirliğinde organize edilen 'Koyu Yeşil-Belgesel Gösterimleri'nin ilki 12 Ocak'ta başlayacak. Antalya Kültür Sanat Oditoryum'da saat 19'da başlayacak olan ilk gösterimde, uluslararası pek çok ödüle layık görülen tatlı suyun öyküsünün anlatıldığı 'Sulak' belgeseli izleyiciyle buluşacak. Gösterimin ardından belgeselin Yönetmeni Alkım Ün ve metin yazarı Önder Cırık izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.KOYU YEŞİL BELGESEL GÖSTERİMLERİ ANTALYA'DA BAŞLIYORAntalya Kültür Sanat ile doğa konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk girişimi olan Doğadabuan'ın ortaklaşa organize ettiği 'Koyu Yeşil- Belgesel Gösterimleri'nde her ay bir belgesel Antalyalı izleyicilerle buluşacak. Her ayın ikinci perşembesi gerçekleşecek olan etkinliklerde, çevre ve kültürel değerlere ilişkin çalışmaları bulunan Türkiye'nin deneyimli yönetmen ve yapımcılarının belgesel tarzındaki eserlerinin gösterilmesi hedefleniyor. 12 Ocak Perşembe günü gösterilecek olan belgesellerden ilki, tatlı suyun öyküsünün anlatıldığı bol ödüllü 'Sulak' belgeseli. Antalya Kültür Sanat Oditoryum'da saat 19.00'da başlayacak olan belgesel gösteriminin ardından Yönetmen Alkım Ün ile metin yazarı Önder Cırık izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALAN SULAK 3 YILDA ÇEKİLDİ2015'te Çin'de, 2016'da ise Endonezya'da gerçekleştirilen uluslararası festivallerde ödül alan Sulak belgeseli, Antalya Film Festivali Belgesel Seçkisi'nde izleyiciyle buluşmuştu. Dağlardan denizlere ulaşan tatlı suyun öyküsünü anlatan belgesel, izleyiciyi sucul canlıların dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye'nin hızla yitirdiği sulak alanlarda çekilen belgeselin çekimleri 3 yıldan fala sürerken, 30'dan fala göl, nehir ve bataklık ziyaret edildi. Hava ve sualtı kameralarıyla izleyiciye görsel olarak bütüncül bir sulak alan izleme fırsatı sunan Sulak belgeselini usta spiker İzzet Öz seslendiriyor. 70 dakikalık belgesel, özellikle orta öğretim çağındaki öğrenciler için keyifli bir biyoloji dersi niteliği taşırken, yediden yetmişe her yaştan izleyiciye de sulak alanların yaşamsal önemi hakkında bilgiler aktarıyor.