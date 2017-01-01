Yerel tohumları koruyan Ordulu Kadınlar Islak Çarıklar'da

Islak Çarıklar bu hafta tohumlarına sahip çıkan Ordulu kadınların öyküsünü ekranlara taşıyor... 11 Ocak Çarşamba saat 20:00'de Kanal V ekranlarında...

11 Ocak 2017 Çarşamba - turizmhaberleri.com-haber merkezi
Toprağın hafızası Islak Çarıklar bu hafta bir kez daha Toroslar'dan Karadeniz'e, Ordu'nun Karapınar köyüne uzanan bir yolculuğa çıkarıyor sizleri...

Tarım devriminin başladığı bu topraklarda, binlerce yıldır elden ele aktarılarak günümüze ulaşan yerel tohumlarını koruyarak üretim yapan Ordulu kadınların öyküsünün aktarılacağı Islak Çarıklar'da, Karapınar köyündeki zengin üretim geleneği sizlerle buluşacak.

Gazeteci Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Islak Çarıklar, 11 Ocak Çarşamba saat 20:00'de Kanal V ekranlarında...




Kaynak: turizmhaberleri.com

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YEREL TOHUMLARI KORUYAN ORDULU KADINLAR ISLAK ÇARIKLAR'DA
          
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