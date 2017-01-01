Dikkat: Sahte E-Posta ile dolandırılmayın..!

Sahtekarlar hacker oldu dolandırıcılıkta sınır tanımıyorlar. Ege Maden İhracatçıları Birliği, üyelerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte e posta dolandırıcılığının işleyişi ve alınacak önlemler...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Dış ticaret firmalarının bilgisayarlarına hacker gibi giren sahtekarlar firmaların mal sattığı ve tahsilat yapacakları müşterilerini tespit ediyor, onlara firma çalışanı gibi mail atıp farklı bir hesap numarası vererek paranın o hesaba yatırılmasını istiyor. Borçlu firma mail alacaklı firmadan geldi düşüncesiyle ödemeyi yeni verilen hesaba yapınca mağduriyet başlıyor.Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerine yaptığı duyuruda, üyelerini dolandırıcılara karşı tetikte olmaya davet etti. Son dönemde sahte e-posta ile dolandırıcılık ile ilgili üyelerinden şikayetler aldıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği, üyelerine çalıştıkları firmadan gelen farklı bir hesaba ödeme yapılması taleplerinde teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.Firmaların ticari faaliyetlerini ve para trafiklerini izleyen dolandırıcıların, firmaların ödeme yapacakları süreçte sahte bir e-posta adresinden ya da firmanın bilgisayar sistemlerine girerek firma yetkililerinin mail adreslerinden alacaklı firma gibi mail atarak ödeme yapılacak hesabın değiştirilmesini talep ettiklerini anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Firma, maile göre hareket edip ödemeyi yaptığında borcunu ödediğini düşünürken, gerçek alacaklı ödemesini istediğinde firma dolandırıldığını anlıyor '' diye konuştu.Son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış yaşandığını belirten Kaya, söz konusu dolandırıcılığın dış ticaret yapan firmaların başına geldiğinde sahtekarlığı yapanların çoğunlukla yurtdışından bu işlemleri yaptıkları için yakalanmalarının ve mağduriyetin giderilmesinin daha da zor hale geldiğini kaydetti.Dolandırıcıların dış ticaret firmalarının e-posta yazışmalarını takip ettiklerini anlatan Kaya, “Yurtdışına ödeme yapacak olan firmalara müşteri e-posta adresine benzer adreslerden mesaj atılarak farklı hesap numarasına ödeme yapılması isteniyor. Bu talep yerine getirildiğinde büyük zararlar ortaya çıkabiliyor '' diye konuştu.İhracatçı firmaların bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerini almaya çağıran Kaya sözlerini şöyle tamamladı: “Dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması gerekir, hesap numarası değişikliği bildiren e-posta mesajlarında gönderen kısmının dikkatle incelenmesi şart. En önemlisi bu tür taleple karşılaşıldığında ihracatçılarımız müşteriler ile ayrıca teyitleşmelerini, müşterilerini de sözlü teyitleşme olmadan ödeme yapmamaları konusunda uyarmalarını öneriyoruz. Müşteri firma ile imzalanan ve IBAN hesap bilgisi içeren tüm sözleşme ve evrakların e-posta yerine kargo/posta/faks ile gönderilmesi, büyük önem arz ediyor. ''